أحد أقارب الطالب المنتحر بالمعادي: اتفاجئت بنهايته ومكانش مكتئب لدرجة شنق نفسه

أمام إحدى جمعيات الأيتام، بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، كُتبت نهاية شاب صغير السن، في ظروف غامضة، بعد ما نال منه الاكتئاب إثر أزمة عائلية شعر بعدها بالضياع ودمار المستقبل، فما كان منه إلا أن شنق نفسه على باب حديدي لمحل تحت الإنشاء تابع لجمعيات "أولادي" للأطفال الأيتام، تاركا رسالة تقول: "هتوحشوني كلكم".

شارع 210 بالمعادي كان شاهدًا على الحادث الأليم الذي كشفت معاينة النيابة العامة ملابساته، بأن المنتحر"محمد أحمد. م" كان يعاني من حالة اكتئاب بسبب انفصال والديه، وكان يجلس لساعات طويلة داخل غرفته، وأن حالته النفسية السيئة تسببت في إقدامه على التخلص من حياته منتحرًا.

أحد أقارب الطالب المنتحر: كان حبيب الكل ومقبل على الحياة

"مش مصدق إنه انتحر".. هكذا بدأ أحمد الجابر أحد أقارب الشاب المنتحر حديثه، قائلًا إنه كان شابا مهذبا وعلى خلق وطالب مجتهد، وبالطبع ما حدث من انفصال لوالده ووالدته أثر فيه ولكن ليس للحد الذي يجعله ينهي حياته بسببه.

وأضاف "الجابر" لـ"الوطن"، أن الحديث عن أنه دخل في موجة اكتئاب كان مفاجئًا بالنسبة له، حيث إن ما يعرفه عنه أنه متفائل ومقبل على الحياة وما حدث كان بدون مقدمات أو معطيات تبرر الانتحار.

وأشار قريب المنتحر، إلى أن العائلة في حالة انهيار بسبب ما حدث له، خاصة أنه كان قريبا من الجميع، لافتا إلى أن انفصال والده ووالدته أمور طبيعية تحدث في أكثر من بيت، ولا يجب عليه التطرق إليها لأنها ليست من شأنه.

كما أوضح أنه تأثر كثيرا بعدما علم بأمر الرسالة التي تركها الشاب في كراسة له بجانب جثته، متابعا: "إنت اللي هتوحشنا يا محمد والله، ربنا يرحمك ويخفف عنك".

والد الطالب المنتحر: كان يعاني من حالة نفسية

ومن جانبه قال والد الطالب أمام النيابة العامة، إنه حضر على اتصال جيرانه الذين أخبروه بأن نجله انتحر، وعند وصوله إلى سور جمعية أولادي للأطفال الأيتام، وجد نجله مشنوقًا على باب حديد خاص بمحل تجاري تحت الإنشاء، بسبب معاناته من حالة نفسية سيئة في الأسابيع الأخيرة، بسبب انفصال والديه.

نفى والد الشاب وجود شبهة جنائية في الحادث، وأقر أن نجله كان يعاني من حالة اكتئاب شديد بسبب طلاقه من والدته، موضحا أنه تحدث معه عدة مرات وطالبه بالانتباه إلى مذاكرته، لأنه أصبح رجلًا وأن الحياة الزوجية وصلت بين والديه إلى طريق مسدود والطلاق هو الحل الوحيل لها.