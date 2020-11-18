التفاصيل الكاملة لمحاولة انتحار ربة منزل في العمرانية

"أنا هارمي نفسي من فوق لو رُحت المستشفى، أنا طبيبعية مش مريضة، وعاوزه أقعد في بيتي".. كانت هذه الرسالة التي سمعها أهالي منطقة العمرانية، عقب مشاهدتهم سيدة في العقد الثالث من العمر، تحاول الانتحار من بلكونة شقتها بالطابق الخامس.

الموقف أثار الذعر والخوف بين أهالي المنطقة، ورددوا: "حرام عليكي نفسك يا ست هانم.. خلي بالك من نفسك"، وحضر فريق من رجال المباحث العمرانية بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث، وحاولوا تهدئة ربة المنزل.

وتبين من التحريات الأولية، أن السيدة رفضت الذهاب إلى مستشفى الأمراض النفسية، بسبب مرورها بضائقة نفسية، وقبل محاولتها الانتحار، حدثت مشادة كلامية مع شقيقتها، وبناء عليه، طلبت الأخيرة مسؤولي المستشفى لاستلامها ولكنها رفضت.

وأشارت التحريات إلى أن رجال الدفاع المدني، حضروا وتقدمهم ضابط وأمين شرطة، ونجحوا بأسلوبهم في تهدئة السيدة، وتمكنوا من إنقاذها وذلك بعد نجاحهم من الدخول للشقة.

تحرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة، التى استمعت إلى رواية شقيقة السيدة، وأكدت أن أختها مريضة نفسيا، ويجب حجزها داخل مستشفى للعلاج، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بقيام سيدة بمحاولة الانتحار من داخل شقتها بمنطقة العمرانية، انتقل فريق من ضباط المباحث، وبصحبتهم إدارة الحماية المدنية.

وتبين أن السيدة ربة منزل فى العقد الثالث من العمر، وهي "مريضة نفسياً"، وكشفت التحريات، أن قامت بغلق الشقة محل سكنها بالعمرانية، والتهديد بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس، أثناء حضور شقيقتها، لاصطحابها لأحد المستشفيات، حيث تمكنت القوات من الدخول إلى الشقة والسيطرة على الموقف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.