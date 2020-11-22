المعهد المصرفي ينتهي من دراسة مستقبل الجدارات والمهارات بالقطاع المصرفي المصري  

قام فريق العمل بإدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفى المصرى (EBI) الذراع التدريبية للبنك المركزى المصرى، نهاية الأسبوع الماضى، بالإعلان عن إنهاء دراسة هى الأولى فى مصر حول مستقبل الجدارات والمهارات بالقطاع المصرفى المصرى، وذلك فى ندوة بعنوان «مستقبل الجدارات والمهارات فى القطاع المصرفى المصرى»، للوقوف على المهارات المستقبلية للقطاع المصرفى، ومن ثم البدء فى إعداد وتطوير العاملين بالقطاع لاكتساب تلك المهارات. واستعرض عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، احتياج القطاع المصرفى المستمر إلى الكوادر البشرية التى تتمتع بالمهارات المتنوعة والأداء المهنى المتميز، كما ركزت فعاليات الندوة على سُبل تطوير دور مديرى الموارد البشرية ودور القادة والمديرين بالقطاع المصرفى لتطوير مهارات العاملين بما يتناسب مع المستجدات، وقام المتحدثون بمناقشة وتحليل رؤية القائمين على إدارة الموارد البشرية بالبنوك المصرية حول الاحتياجات المستقبلية للوظائف فى القطاع المصرفى. وأكد «نصير» أن سوق العمل المصرفى يشهد تحولات جذرية ناتجة عن تأثير التطورات التكنولوجية المباشرة وغير المباشرة على طبيعة الوظائف والمهام داخل إدارات البنوك المختلفة، هذا بالإضافة إلى تأثيرها على هيكل الجدارات والكفاءات والمهارات حالياً ومستقبلاً. فالعلاقة بين التكنولوجيا الحديثة والوظائف علاقة تكامل؛ فالتكنولوجيا تقود نمو الأعمال، وتخلق أدواراً ومهام جديدة بمهارات وجدارات مختلفة. ويعد مستقبل ومنهج الكفاءة والجدارة فى العمل فى القطاع المصرفى من الموضوعات الحديثة التى تهتم بها المؤسسات العالمية ولها علاقة مباشرة بإدارة الموارد البشرية