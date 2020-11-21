إحالة 78 طعنا على نتيجة "النواب" على نتيجة المرحلة الثانية لمحكمة النقص

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ،بإحالة 78 طعن علي إعلان النتيجة لمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020 لمحكمة النقض للاختصاص.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ، حجزت 91 طعناً علي إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب ٢٠٢٠ ، للحكم بجلسة ٢٤ نوفمبر ، لتصدر المحكمة أحكامًا بعد النظر في موضوعهم باته نهائية لا يجوز الطعن عليها .

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها .

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .

و أكد المستشار لاشين إبراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى، وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.

وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية ايام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل ايام 23 و24 نوفمبر الجاري