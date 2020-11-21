انطلاق بطولة مؤسسة محمد سالمان الرياضية لكرم القدم بأسيوط 

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، انطلاق بطولة كأس أبطال مؤسسة محمد سالمان الخيرية لتنمية المجتمع، في كرة القدم لعام 2020 – 2021 على مستوى المحافظة والتي تقام باستاد جامعة أسيوط بمشاركة 70 فريق رياضي يمثلون مختلف مراكز الشباب بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والعميد أركان حرب سيد رضوان مساعد قائد المنطقة الجنوبية للمشروعات والعقيد محمد فوزي رئيس أركان سلاح المدفعية بالمنطقة الجنوبية والمهندس محمد سالمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد سالمان الخيرية والنائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة والنائب ياسر عمر عضو مجلس النواب والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والعميد أركان حرب محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا من رجال الجيش والشرطة ثم استعراض طابور الفرق المشاركة بمراكز الشباب والرياضة بالمحافظة والاصطفاف بارض استاد الجامعة ثم اطلق المحافظ شعلة البطولة ايذانا ببدء الفعاليات ثم بعض الفقرات الغنائية لبعض المواهب المتميزة من طلاب جامعة اسيوط وشهدت فعاليات الافتتاح مباراة كرة القدم بين فريقى جامعة أسيوط ومنتخب اسمنت اسيوط.

وأكد المحافظ، أهمية تنظيم البطولات الرياضية والمسابقات لخلق روح من التنافس بين الفرق الرياضية بمختلف مراكز الشباب والاندية وصقل مهارات الشباب فى الرياضات المختلفة معلنا دعمه الكامل للمسابقات والبطولات المختلفة ورعاية المتميزين رياضيا وتكريمهم فى المناسبات المختلفة موجها الشكر للقائمين على البطولة ولقيادات جامعة اسيوط لاستضافتها للبطولة.

وأشاد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط بمجهودات الوزير محافظ أسيوط ودعمه لقطاع الرياضة وللشباب المتميز رياضاياً وحرصه الدائم على حضور الفعاليات الرياضية وتكريم المتميزين في مختلف الرياضات، مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية مواهب الشباب وإتاحة الفرصة أمام المتميزين منهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المختلفة.

ووجه المهندس محمد سالمان والنائب مصطفى سالمان الشكر للمحافظ ولجميع القيادات التي شاركت في افتتاح البطولة مستعرضين بعض انجازات مؤسسة محمد سالمان للتنمية في مختلف القطاعات وخاصة الدور المجتمعي والاهتمام بالمواهب الشابة والمتميزين رياضيا من الشباب.