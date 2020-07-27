لأول مرة بطولة لكأس شباب مصر في كرة القدم.. اقرأ التفاصيل

كشف محمد غريب المدير التنفيذي، لبطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرر إقامة مسابقة لكأس مصر للشباب، على غرار مسابقة دوري مراكز الشباب، التي حققت نجاحا كبيرا للموسم السابع على التوالي.

وأضاف "غريب" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن فكرة المسابقة طرحها في الأساس الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة وحارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، ولاقت إعجابا وحماسا شديدا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووجدها فرصة لتوسيع قاعدة المنافسات الرياضية بين الشباب في كرة القدم ومحاولة خلق فرص كبيرة أمام الموهوبين في اللعبة الشعبية الأولى في مصر والعالم .

وأوضح أن المسابقة ستكون بإجراء مباريات بين مراكز الشباب في جميع المحافظات، والتي تبلغ نحو 4500 مركز شباب، ويتم عمل التصفيات التمهيدية، لتصل إلى 64 مركز شباب على مستوى الجمهورية، تتم المواجهات بينها بنظام خروج المغلوب حتى بداية من دور الـ 32 والـ 16والثمانية ونصف النهائي.

وأكد "غريب" أنه من المتوقع أن تنطلق البطولة الجديدة، بعد شهرين، لتقام الأدوار التمهيدية منها في شهر نوفمبر المقبل، وتنتهي فعالياتها قبل بداية الموسم الجديد لدوري مراكز الشباب 2021.

وفي ذات السياق اختتمت وزارة الشباب والرياضة مسابقة دوري مراكز الشباب في نسختها السابعة، بمباراة النهائي التي أقيمت على ستاد المركز الأولمبي بالمعادي، بين فريقي مركزي شبرا نبات ممثلا لمحافظة الغربية وكفر قشاش ممثلا لمحافظة البحيرة، وانتهت بفوز شبرا نبات بضربات الجزاء الترجيحية 6/5، التي لجأ إليها الفريقان بعد التعادل الإيجابي 1/1 في وقت المباراة الأصلي، ليحصل مركز شباب شبرا نبات على درع النسخة السابعة وجائزة مالية قدرها، 150ألف جنيه، و125ألف جنيه للفريق الوصيف.