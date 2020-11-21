إحالة طعن هند عاكف على نتيجة انتخابات النواب بالخليفة لمحكمة النقض 

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إحالة طعن هند عاكف، الذي تطالب فيه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، في الدائرة 15 محافظة القاهرة ومقرها قسمي شرطة الخليفة والمقطم مع مايترتب علي ذلك من آثار اهمها وجوب إعادة إجراء الانتخابات بهذه الدائرة بإجراءات صحيحة طبقا للقانون علي ان يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، لمحكمة النقض للاختصاص.

أقام عبدالحميد الجزار، المحامي، الطعن وكيلاً عن الفنانة هند عاكف، أمام المحكمة الادارية العليا، وطالب الطعن بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك مت آثار والزام جهة الادارة المصروفات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي ، حجزت 91 طعناً علي إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2020، للحكم بجلسة 24 نوفمبر ، لتصدر المحكمة أحكامًا بعد النظر في موضوعهم باته نهائية لا يجوز الطعن عليها.

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات.

وتضمن البعض منها الإحاله لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، ما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى، وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.

وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية ايام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل أيام 23 و24 نوفمبر الجاري.