منها غرامة على كمامة المترو.. تعرف على إجراءات الموجة الثانية لكورونا

إجراءات عدة اتخذتها الدولة خلال الأيام الأخيرة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخاصة بعد تزايد أعداد المصابين، ودخول فصل الشتاء الذي يسهل فيه انتقال العدوى، وتكثر فيه الحالات نتيجة عدم التهوية وغلق الأماكن العامة بسبب برودة الجو.

كان قرار تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية داخل مترو الأنفاق والسكة الحديد ابتداءً من السبت 21 نوفمبر الجاري أحدث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس "كوفيد 19"، حيث إنه لن يسمح بدخول أي راكب من دون ارتداء الكمامة، ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للغرامة القانونية، حسبما تقول الرسالة الصوتية المسجلة داخل المترو، والعقوبة في ذلك غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه.

مواعيد جديدة تضعها الحكومة لغلق وفتح المحال صيفا وشتاء حددت الحكومة المواعيد الجديد لغلق وفتح المحال التجارية لتقليل التكدس بالشوارع، حيث أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قراره بتنظيم مواعيد الفتح والغلق للمحال والمقاهي والمطاعم والمولات التجارية، على أن يطبق ابتداءً من أول ديسمبر المقبل 2020، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين بالتعاون في ذلك.

وتأتي مواعيد فتح المحال والمولات التجارية من 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً في الصيف، وتقل في الشتاء إلى 10 مساءً، وفي أيام الإجازات والأعياد وأيام الخميس والجمعة تغلق 12 بعد منتصف الليل في الصيف و11 مساءً في الشتاء مواعيد خاصة للمطاعم والكافيهات والورش.. واستثناءات للصيدليات ومحلات البقالة وبالنسبة للمطاعم والكافيهات تفتح من 5 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا في الصيف، وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل شتاءً، وفي أيام الأجازات والأعياد وأيام الخميس والجمعة تغلق الساعة 1 صباحًا، مع العمل بخدمة التوصيل طيلة الـ24 ساعة.

وعن محال الورش والحرف داخل الكتلة السكنية تفتح من 8 صباحًا وحتى السابعة 7 مساءً في الصيف، وتقل إلى الساعة 6 مساءً في الشتاء، ويستثني من ذلك القرار الورش المتواجدة على الطرقات ومحطات الوقود المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين.

وتستثنى من تلك المواعيد محال البقالة والمخابر وأفران الخبز، ومحال الفواكه والخضروات وأسواق الجملة والصيدليات ومحلات الدواجن، وذلك لنشاطهم الليلي