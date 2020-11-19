منها تأمين صحي.. قيود السفر للدول العربية في الموجة الثانية لكورونا

بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كوفيد 19 ومع تزايد حالات الإصابة حول العالم وظهور أعراض جديدة للجائحة المستجدة، وضعت عدد من الدول العربية قيودا في حال الرغبة في السفر إليها، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي وفقا لمصر للطيران.

الإمارات العربية المتحدة

- عدد من القيود وضعتها دولة الإمارات للمسافرين اليها وفي مقدمتها، أنه يجب أن يكون لجميع المسافرين تأمين صحي ساري لدخول الإمارات العربية المتحدة ، أي مسافر ليس لديه مثل هذا التأمين الصحي ، لن يسمح له بالدخول، كما يُسمح فقط للمسافرين الذين يحملون تأشيرات إقامة سارية و (تأشيرات العمل الصادرة من أبوظبي) بالسفر إلى أبوظبي (يتم تعليق جميع أنواع التأشيرات الأخرى).

- لابد من إجراء اختبار PCR من مختبرات معتمدة صالح لمدة 96 ساعة فقط قبل السفر إلى أبوظبي، ويُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا من اختبار PCR الأولي في بلدانهم الأصلية، كما يُعفى أصحاب الهمم (متوسط ​​وعالي) من اختبار PCR الأولي في بلدانهم الأصلية.

-يجب على جميع المسافرين القادمين (بما في ذلك المقيمين) الخضوع لاختبار PCR عند الوصول إلى مطار أبوظبي.

- يتم الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا من خلال منحهم سوارًا طبيًا ويجب عليهم استخدام تاكسي المطار المخصص لمواصلة رحلتهم .

البحرين

- وفي البحرين فإنه اعتبارا من 21 يوليو 2020، على جميع المسافرين أن يقوموا بدفع 30 دينارا بحرينيا عند الوصول، وهذه قيمة اختبار كوفيد-19، و30 دينارا أخرى عند الاختبار بعد انتهاء فترة العزل، ويجب دفع المبلغ عن طريق خدمة الدفع الذاتية في المطار.

العراق

- يجب على الركاب (عراقيين وأجانب) إجراء اختبار PCR لمدة لا تقل عن 72 ساعة من وقت المغادرة، كما سيوقع المسافرون على استمارة إقرار ذاتي ليتم عزلهم في مكان إقامتهم لمدة 14 يومًا.

المغرب

-يتم قبول المسافرين الحاملين للجنسية المغربية والجنسيات الأخرى المقيمين في المغرب، على أن الخضوع لاختبار PCR بحد أقصى 72 ساعة قبل الوصول إلى المغرب، يعفى الأطفال دون سن 11 عامًا منه.

لبنان

- يجب على جميع المسافرين الذين يصلون إلى لبنان باستثناء الأطفال دون سن 12 عامًا إجراء اختبار PCR في مختبر معتمد من قبل السلطات المحلية خلال 96 ساعة بين نتيجة الاختبار وتاريخ الوصول إلى لبنان وإظهار نتيجة الاختبار عند مكتب تسجيل الوصول، ولا يُسمح للمسافرين الذين ليس لديهم نتيجة اختبار PCR سلبية بالصعود إلى الطائرة.

- على الراكب أن يملأ نموذج إقرار صحي صادر عن وزارة الصحة العامة اللبنانية قبل الوصول إلى لبنان، كما يجب أن يكون لدى جميع الركاب حجز فندقي مدفوع مسبقًا لمدة 48 ساعة في أحد الفنادق المعينة من قبل وزارة السياحة في لبنان.

تونس

-يجب أن يكون جميع الركاب المسافرين إلى تونس في حوزتهم اختبار COVID19 PCR سلبي قبل 72 ساعة من المغادرة، ويُعفى الأطفال دون سن 12 عامًا.

- يخضع جميع المسافرون للعزل الذاتي لمدة 14 يومًا (بدءًا من تاريخ الوصول) إما في منازلهم مع ضرورة تقديم دليل على أن لديهم منزلًا للإقامة فيه قبل المغادرة أو الفنادق المخصصة لهذا الغرض .

سلطنه عمان

- يُسمح فقط للمواطنين العمانيين والمقيمين في عُمان الذين يحملون تصاريح إقامة سارية المفعول بدخول السلطنة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، كما يتعين على المواطنين غير العمانيين المسافرين إلى عمان الحصول على تأمين صحي دولي يغطي تكلفة علاج Covid-19 لمدة شهر واحد على الأقل.

- واعتبارا من 11 نوفمبر 2020، يلتزم جميع القادمين إلى السلطنة قبل صعود الطائرة بإبراز شهادة فحص مخبرى (PCR) لكوفيد -19 بنتيجة سلبية تثبت خلو المسافر من المرض، صادرة من جهة معتمدة من بلد المغادرة على ألا تتجاوز الفترة بين اجراء الفحص و الوقت المجدول للوصول الى السلطنة 96 ساعة، وأن مدة الحجر الصحى 7 أيام من تاريخ وصول المسافر إلى السلطنة بشرط ان تكون النتيجة سلبية.

المملكة العربية السعودية

- يسمح للمواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين وأزواجهم وأبنائهم غير السعوديين بدخول المملكة العربية السعودية، كما يجب على جميع غير السعوديين تقديم نتيجة سلبية لاختبار PCR من مختبر معتمد ويجب أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة المقررة إلى المملكة العربية السعودية (يُعفى جميع المواطنين السعوديين من اختبار PCR).

-سيخضع جميع الركاب الذين يصلون إلى المملكة العربية السعودية للحجر الذاتي لمدة 7 أيام من الوصول إلى المملكة.

الأردن

-تسجيل المسافرين القادمين عبر البوابة visitjordan قبل 24 ساعة من الوصول والحصول على رمز الاستجابة السريعة QR، حيث يجب أن يكون لكل مسافر رمز QR صالح للرحلة ، واختبار PCR سلبي يتم إجراؤه في غضون 120 ساعة قبل المغادرة ، شريطة تقديم اختبار PCR من مختبرات الصحة العامة المركزية.