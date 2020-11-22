عبدالوهاب: يجب وجود سياسة واضحة للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة

أكد الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أنه أصبح هناك اهتمام متزايد لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال صناعة السيارات.

جاء ذلك اليوم خلال الندوة نقاشية الافتراضية التي عقدها مؤتمر "مصر تستطيع" ضمن سلسلة الندوات التي تشكل المرحلة الأولى من فعاليات المؤتمر، والتي انعقدت بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

فكري: التدريب المهني مهم للشباب لأنهم من سيقودون العمل بالمصانع

وتابع فكري قائلا: "أرى أن التدريب المهني مهم جدا للشباب لأن الشباب هم من سيقودون العمل بالمصانع ولا بد من وجود سياسة واضحة للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة".

نعمت شفيق: الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والطريق لدعم الاقتصاد للأمام

وفي تعليق البارونة د. نعمت شفيق على آراء ومناقشات الحضور، قالت: "زرت أكثر من 100 مصنع في مصر وتوصلت إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والتدريب والتعليم يمثل العامل المساعد للصناعات وهو الطريق لدعم الاقتصاد للأمام".

وتابعت: "أرى أن القدرة التنافسية في مصر ممتازة وقد تم إثبات ذلك من خلال الانفتاح والاعتماد على الشباب، ويجب أن ندرك أن زيادة الاستثمار أمر يمثل تحديا كبيرا لأننا نحتاج لأن يكون لدينا قدرة تنافسية على الساحة الدولية".

وفي نهاية مداخلتها، وجهت د. نعمت رسالة قائلة: "إنني متفائلة بالشباب وإن الحماس والنشاط والطموح بالفعل ملهم جدا وهذا شيء أفتخر به، ولا بد من توفير التعليم الجيد والتركيز على التميز في العملية التعليمية، وما فعلته اليوم هو مثال للمستقبل فإنني أتواصل معكم عن بعد وأسعى أن أساعد الجميع أن يكون مستقبلهم أفضل".

وفي ختام الندوة النقاشية، أعلنت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أنه تقرر عمل جلسات ونقاشات مع رجال الصناعة لإعداد قائمة وافية لعدة مشروعات تكون جاهزة بحلول موعد الإطلاق الرسمي لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".