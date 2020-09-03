"رموز مصرية رائدة".. من هما نعمت شفيق ومحمد بدر؟

عبارة ولاد البلد بمفهومها المصري تشير إلى عاداتنا الجميلة والمعدن المصري الأصيل، وفي كل مرة نرى أمامنا نماذج مصرية فريدة، تجعلنا فخورين بأبنائنا نفخر بأنهم "أولادنا" ، ويرصد التقرير التالي نموذجين بارزين:

1- نعمت شفيق.. المرأة الحديدية في الاقتصاد البريطاني:

* وُلدت «شفيق» بمحافظة الإسكندرية، لأب مصري، يعمل أستاذًا بكلية الزراعة، جامعة الإسكندرية، وحققت نجاحًا كبيرا في عالم الاقتصاد.

* هي أصغر من تولى منصب «نائب رئيس البنك الدوليّ» في تاريخه، وهي رابع سيدة في تاريخ انجلترا تتولى منصب «نائب محافظ بنك إنجلترا»، وعضو بنك انجلترا في لجنة السياسات النقدية.

* منحت الحكومة البريطانية الخبير الاقتصادية مصرية الأصل «نعمت شفيق» مقعدًا دائمًا في مجلس اللوردات البريطاني

* مجلس اللوردات أحد الغرفتين المنوط بهما التشريع وسن القوانين في المملكة المتحدة

* ترشيحها بصفة «مستقل» لتشارك في مراجعة القوانين والتصويت عليها.

* حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد ثم حصلت على الدكتوراة في الاقتصاد من كلية سانت أنتوني، جامعة أكسفورد.في عام 2015

* كرمتها ملكة بريطانيا، ومنحتها رتبة قائد في الامبراطورية البريطانية، وهو وسام شهير يُمنح من خمس طبقات للعسكريين والمدنيين، على حد سواء.

* اختارتها مجلة فوربس على رأس قائمة أكثر النساء العربيات نفوذًا في العالم، كما تولت رئاسة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية عام 2017م، لتكون أول امرأة على الإطلاق يتم تعيينها في هذا المنصب.

2- الدكتور محمد بدر.. أصغر عميد لكلية الإعلام بمدينة ميونخ في ألمانيا:

* تخرج في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ولكنه أدرك شغفه بالإعلام، ومن هنا بدأت رحلة الدكتور «محمد بدر»..

* تولى «بدر» منصب عميد كلية الإعلام بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك عقب منافسه انتخابية مع 17 أستاذاً ألمانيًا، ليصبح أول مصري وأجنبي يتولى هذا المنصب.

* ولد «بدر» بمحافظة الإسكندرية، واستكمل رحلته العلمية، حتى حصل على درجة الماجستير من روما في الإعلام والعلاقات الدولية، ثم حصل على الدكتوراة مع مرتبة الشرف عام 2010 في الإعلام التجاري والعلاقات الدولية.

* نجح في إنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينستر في لندن وماكروميديا في ميونيخ

* يرجع له الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين،

* فاز بمنصب سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية بمدينة ميونيخ الألمانية، ليصبح أول مصري فيىألمانيا يحظى بهذا المنصب.