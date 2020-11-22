خبير عن طرح أمر لقاح كورونا في قمة العشرين: لإعادة دوران عجلة الاقتصاد

استضافت المملكة العربية السعودية، أمس السبت، أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين، المنعقدة بالرياض بشكل افتراضي برئاسة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتطلعت المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وطرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأبرزها أزمة كورونا، حيث تتكثّف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات للفيروس على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة مؤخرًا.

خبير علاقات دولية: اللقاح يواجهه مشكلة حجم الاحتياج إليه وحضور ترامب مدلوله مميز

وتعليقًا على هذا الشان، قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه مناقشة اللقاح على طاولة الاجتماع يعد أمر ضروري، حيث إنه ليس مرتبط فقط بصحة العالم وسلامته، بل أنه مرتبط بقدرة الحفاظ على أن ينمو الاقتصاد مرة أخرى.

وأضافت "بكر" لـ"الوطن"، أن الفيروس التاجي أدى إلى شلل في الاقتصاد على مستوى العالم أجمع، ووجود لقاح واقي ورادع للوباء يعد هو بداية إعادة دوران عجلة الاقتصاد عالميا، ليخرخ العالم من مأزقه.

كما أشارت خبيرة العلاقات الدولية، إلى أن اللقاح يواجهه مشكلة وهي حجم الاحتياج إليه، وسلاسل التوريد، أي وصول اللقاح إلى العالم كله، وقدرة دول العالم في أن تحصل على ذلك اللقاح، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت أن يتربع موضوع اللقاح على قائمة الموضوعات الرئيسية التي تناقشها القمة.

كما أوضحت أن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة لها مدلول طيب ومميز، بالرغم أن أيامه معدودة في الحكم، ولكنه لا يزال هو الرئيس الأمريكي الذي يحكم البيت الأبيض حتى تنتهي ولايته ومازال في مرحلة انتقالية.

ترامب أمام قمة العشرين: "كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد مستقبلا"

من جانبه، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمام قمة العشرين، "كان لي شرف العمل معكم وأتطلع للمزيد مستقبلا ولفترة طويلة"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأعاجل.

وأضاف ترامب: "قمنا بعمل كبير على الصعيد الاقتصادي للحد من تداعيات كورونا".

فيما ذكر التحالف العالمي للقاحات، أن قمة مجموعة العشرين تساهم في الحد من تداعيات كورونا، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".

وأوضح التحالف، أن تمويل قمة العشرين لشراء اللقاح سيساهم بحماية العالم من كورونا، قائلا: "علينا أن نحمي الجميع من كورونا ليُشفى العالم".