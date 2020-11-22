معتز عبد الفتاح يناشد بتدريس مادة لتعريف الطلاب بـ"الديمقراطية"

ناشد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بضرورة تدريس مادة خاصة للطلاب في المدراس لتعريفهم بـ "الديمقراطية"، موضحًا أنه خلال الـ10 سنوات المقبلة، سنتمكن من بناء دولة قوية وديمقراطية قوية، وأحزاب مصرية خالصة، و لا بد من إعادة ثقافة سياسية تقبل الرأي والرأي الآخر.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال لقاء عبر زوم، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، في برنامج "الحكاية"، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيدعو العالم أجمع فى أول عام من تولى رئاسة أمريكا لدعم تعميم الديمقراطية حول العالم.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية نجحت فى تمهيد الطريق للديمقراطية، بالإضافة إلى أن الدولة المصرية اتخذت قرارات مصيرية فى الست سنوات الماضية والتى مهدت للطريق لها.

وأشار عبد الفتاح إلى أنه خلال السنوات الماضية تمكنت الدولة من بنائها بنية تحتية جيدة من خلال بناء مشروعات قومية، مشيدًا بالمشروعات القومية التي يُطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادي.

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن تشكيل فريقه الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا، ضمن خطته لمكافحة الوباء الذي تفشى في الولايات المتحدة، وفور إعلان فوزه بالانتخابات، أعلن "بايدن"، أنه سيبدأ في التركيز على مكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 10 ملايين أميركي، وتسبب بوفاة أكثر من 237 ألفا.

وقال الرئيس المنتخب، إن تركيزه الأول ينصب على السيطرة على جائحة فيروس كورونا، وسيسعى لفرض الكمامات في أنحاء البلاد، وهو تغيير يقول خبراء الصحة إنه يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح، لكن سلطته القانونية لفرض القرار هذا ليست واضحة.