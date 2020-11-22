السيسي يفتتح معرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا اليوم

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

يتزامن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبني منظومات النقل الحديثة التي ترتقي بأداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات لستهلاك الوقود، ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة.