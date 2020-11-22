في عهد السيسي.. الجامعات المصرية تحققق طفرة قوية في التصنيفات العالمية

ما بين التصنيف الصيني شتغهاي و ليدن الهولندي، و التايمز و الـ QS البريطاني، حققت الجامعات المصرية الحكومية منها و الخاصة، قفزات متتالية في التصنيفات العالمية، في عهد الرئيس السيسي، وذلك في ظل الدعم الغير محدود للمؤسسات التعليمية التي ساهمت في الإرتقاء بمكانتها وتواجدها بكبرى التصنيفات، فهي إنجازات متنوعة في مختلف المجالات، حققت نتائج متميزة تهدف لتطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية المصرية.

وفي النقاط التالية، تستعرض " الوطن"، أبرز محطات تفوق الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية:

ـ البداية كانت عندما تم تشكيل لجنة لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي في يونيو 2017 ، ففي ذلت العام تم إدراج 4 جامعات في تصنيف لیدن الهولندي ، و 8 جامعات في تصنيف Times Higher Education البريطاني .

- في 2018 تم إدراج 19 جامعة بين أفضل 1200 جامعة في تصنيف Times Higher " " Education و 20 جامعة في تصنيف QS البريطاني ، ولا في تصنيف US News الأمريكي ، و 6 في تصنيف Ranking Web of Universities الإسباني .

ـ عام 2019، شهد ترتيب الجامعات المصرية تقدما ملموسا في تصنيف " Leiden الهولندي ، حيث تواجد فيه 5 جامعات مصرية من بين 963 جامعة عالمية ، لتواصل الجامعات المصرية سعيها الدائم نحو التقدم والارتقاء بالمستوى التعليمي في أكبر عدد من التصنيفات الدولية وهي جامعات القاهرة ( المركز 341 ) ، وعين شمس ( المركز 582 ) ، والمنصورة ( المركز 681 ) والإسكندرية ( المركز 730 ) ، والزقازيق ( المركز 834 ) .

ـ شهد تصنيف التايمز البريطاني Times Higher Education زيادة عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة وهم جامعات ( بني سويف ، كفر الشيخ ، المنصورة ، قناة السويس ، سوهاج ، و طنطا الفيوم ، حلوان ، المنوفية ، المنيا ، جنوب الوادي ، الزقازيق ) ،و حصلت جامعة أسوان على المركز الأول عالميا في الاستشهادات .

إدراج 16 جامعة مصرية في تصنیف " شنغهاي "

ـ وشهد تصنیف " شنغهاي " إدراج 16 جامعة مصرية في مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالمية في 54 تخصص علمي عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية في تصنيف " شنغهاي " للتخصصات للعام 2019 ، وتواجد خمس جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي الصيني وهي جامعات ( القاهرة ، عين شمس ، الإسكندرية ، المنصورة ، الزقازيق ) .

ـ شهد تصنيف US NEWS العالمي للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية مقارنة ب 11 جامعة العام الماضي ( 2019 ) بزيادة ثلاث جامعات حكومية وهي بني سويف وبنها والمنيا ؛ وبذلك يكون هناك زيادة في تمثيل مصر هذا العام لتصل إلى 0.93 % على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 0.88 % العام الماضي ، فضلا عن زيادة نسبة المنشورات من 0.49 % لتصل إلى 0.70 % في 4 سنوات ) 2014-2018 .

ـ شهد تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية ، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذي تضمن 20 جامعة ، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة ، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة ، وشملت الجامعات المصرية التي أدرجت في هذا التصنيف جامعات : ( القاهرة ، عين شمس ، الإسكندرية ، المنصورة ، أسيوط ، الأزهر ، حلوان ، قناة السويس ، الأمريكية ، الألمانية ، البريطانية ، طنطا ، الزقازيق ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، بنها ، بني سويف ، المنيا ، الفيوم ، المستقبل ، جنوب الوادي ، كفر الشيخ ، المنوفية ) ، بما يعني أن هناك زيادة تمثيل الجامعات المصرية هذا العام لتصل إلى 17.1 % ، على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 16.4 % العام الماضي .

تصنيف عدد 7 برامج الجامعات مصرية في تخصص الكيمياء بـ US News الأمريكي

ـ شهد تصنيف " US News " الأمريكي لعام 2020للبرامج إدراج 40 برنامجا ضمن 10 تخصصات مختلفة هي ، العلوم الزراعية - الأحياء والكيمياء الحيوية - الكيمياء - الطب الإكلينيكي - الهندسة - المناعة - علوم المواد - الصيدلة - الفيزياء - علوم الحيوان ، حيث تم إدراج جامعة القاهرة في تصنيف جميع البرامج ، وحصل برنامج صيدلة جامعة القاهرة على المركز 107 عالميا بأفضل ترتيب البرنامج مصري عالميا ، كما تم تصنيف عدد 7 برامج الجامعات مصرية في تخصص الكيمياء ، وعدد 6 برامج الجامعات مصرية في تخصص الطب الإكلينيكي ، وعدد 9 برامج الجامعات مصرية في تخصص الهندسة ، وعدد 2 برنامج الجامعات مصرية في تخصص علوم المواد ، وعدد 5 برامج الجامعات مصرية في تخصص الصيدلة ، وعدد 6 برامج الجامعات مصرية في تخصص الفيزياء ، وعدد 2 برنامج الجامعات مصرية في تخصص علوم الحيوان . ـ إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020 .

إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني

ـ إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020 . • ضم و جامعات مصرية بقائمة الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندي ، وشملت قائمة الجامعات المصرية ( عين شمس - الإسكندرية - القاهرة - حلوان - كفر الشيخ - المنصورة - المنوفية - السويس - طنطا )