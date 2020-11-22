إسرائيل تسجل 415 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" خلال الـ24 ساعة الماضية بينما تمّ الإبلاغ عن 313 حالة خطيرة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2757 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، وتمّ وضع 131 حالة على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرة إلى أنَّ الحالات النشطة بلغت 8 آلاف و471 حالة.