الصحة الإسرائيلية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أنه للمرة الأولى منذ بداية وباء فيروس كورونا، لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة بالفيروس منذ مساء أمس الأحد، كما بقيت حصيلة الوفيات كما هي عند 272 حالة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة، أنه منذ تفشي الوباء أصيب 16621 شخصًا بالفيروس في إسرائيل، وتعافى بالفعل 13014، ويوجد حاليا 3335 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، يتلقى منهم 167 العلاج في المستشفيات.

وتخفف الحكومة الإسرائيلية تدريجيًا القيود المفروضة على الجمهور، في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي مع فتح المدارس للأطفال من جميع الأعمار.