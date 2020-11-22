فتح متحف النوبة بأسوان بالمجان غدا لمرور 23 عاما على افتتاحه

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 23 عاماً على افتتاح متحف النوبة بمدينة أسوان، كما أعلنت عن فتح المتحف بالمجان للزائرين سواء المصريين أو الأجانب المقيمين يوم الاثنين المقبل.

وذكرت محافظة أسوان، فى بيانها المنشور، أنه بمناسبة مرور 23 عامًا على افتتاح متحف النوبة بأسوان والذي وافق 23 نوفمبر عام 1997 سيتم تنظيم احتفالية لعيد ميلاد المتحف، وسيُسمح بالدخول مجاناً للزائرين سواء المصريين أو الأجانب المقيمين غداً الاثنين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وأوضح الدكتور حسني عبد الدايم، مدير متحف النوبة، أن المتحف شُيد على مساحة تصل إلى 50 ألف م2، منها 7 آلاف م2 مخصصة لقاعة العرض، وباقي المساحة مقسمة بين العرض الخارجي ومعامل الترميم والمخازن، موضحاً أن المتحف يعرض مجموعات أثرية ووثائق حتى العصر الإسلامي، فضلًا عن العرض الذي يوضح الملامح الجغرافية والاجتماعية والحضارية للمنطقة، من خلال أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية معروضة اختيرت من المتاحف الأخرى في مصر ومناطق أخرى في أسوان.