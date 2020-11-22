تحسن طقس الإسكندرية بعد نوة "المكنسة" العنيفة

شهدت مدينة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، تحسنًا في حالة الطقس حيث سطعت الشمس وهدأت الرياح وتوقفت الأمطار الغزيرة، وذلك بعد يومين من نوة عنيف شهدتها المحافظة دون توقف.

ضربت مدينة الإسكندرية، في الساعات الأولى من الجمعة وحتى مساء السبت الماضي موجه شديدة وعنيفة من الطقس السيئ، حيث لم يتوقف هطول الأمطار الغزيرة مصحوبة بأصوات الرعد والبرق المتواصلة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التى لم تتوقف وتساقطت بكميات كبيرة في غرق شوارع المدينة الساحلية، ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الكسح لشفط المياه وسحبها من الشوارع، مع تفعيل التدخل الفوري لمنع أي تراكمات للمياه وإعاقة حركة المرور في الشوارع.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع المدينة وذلك للبدء في تنظيف جميع الشنانيش وذلك قبل استقبال النوة القادمة بالإضافة إلى سحب المياه في العزب والمناطق النائية الخالية من خدمات الصرف الصحي وذلك لرفع المعاناة عن الأهالي.

وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، بعزبة المطار التابعة لحي شرق، أحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تعرضت لها المحافظة على مدار اليومين الماضيين، للاستماع لمشاكل قاطني المنطقة، خاصة تجمعات مياه الأمطار، وتوزيع بعض المساعدات العاجلة للمتضررين، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

واستمع محافظ الإسكندرية، إلى مطالب أهالي المنطقة، والتي كان أهمها مشكلة الرصف والصرف الصحي، وكلف رئيس حي شرق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق، لتفقد المنطقة غدا لمعاينتها والبدء في رصفها، مشيرًا إلى أن مشكلة الصرف الصحي وأي مشكلة أخرى لابد من دراستها من قبل متخصصين لحلها على الوجه الأمثل.

وأوضح "الشريف" أن أغلب المناطق المتضررة من الأمطار، تنخفض عن سطح الأرض ما يقرب من متر ونصف، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم مياه الأمطار الغزيرة بها، وعلى الفور تقوم المحافظة بإرسال عربيات شفط وكسح مياه الأمطار لتلك المناطق لدعمها، مؤكدا أن المحافظة توفر كافة سبل الدعم والاحتياجات المختلفة تلك المناطق.