بسبب الأمطار.. محافظ الإسكندرية ضيف دائم ببرامج "التوك شو"

بات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ضيفا دائما خلال البرامج التلفزيونية "التوك شو"، في الآونة الأخيرة، نظرا لما تشهده المحافظة من سوء للأحوال الجوية وسقوط للأمطار الغزيرة، حيث أجرى مكالمات هاتفية في 4 برامج رئيسية مساء السبت نستعرضها في التقرير التالي:

قال المحافظ خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إنه يتواجد في منطقة تدعى "عزبة المطار" من أجل رفع المياه التي تضررت جراء الطقس السيئ الذي مر على المحافظة أمس وأول أمس، حيث دخلت المياه العديد من البيوت، وهي منطقة عشوائية، والبيوت فيها منخفضة عن مستوى سطح الأرض بمتر.

وأضاف أن الطقس كان جيدا إلى حد كبير، ولذا استغلت المحافظة ذلك وقامت بالدفع بسيارات الصرف للمناطق المتضررة لسحب المياه من المنازل لتجفيفها: "علشان الناس تقدر تعيش في بيوتها، المحافظة عملت أيضا على توفير منازل للأيواء لمواطني المحافظة المتضررين من الأمطار.

وأشار إلى أن الأمطار هطلت أمس وأول أمس بشده في مختلف أنحاء المحافظة، لحين تصريف كميات المياه من المنازل، الأمطار كانت بمنتهى الغزارة ومحصلتش خلال السنوات الماضية، وكانت 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية لمحافظة الإسكندرية، والنوة دي كانت تقيلة جدا.

ولفت إلى أن مكتب العلاقات العامة في المحافظة ومكتب خدمة المواطنين يستقبلوا طلبات المواطنين على مادر الـ24 ساعة، كما تستقبل مديرية التضامن الاجتماعي الطلبات، بخلاف مواقع السوشيال ميديا والواتس أب، أحنا ببنزل ونتأكد ونشوف طلباتهم إيه.

وتابع: "بنلبي كل الطلبات وكل اللي يهمني أصرف المياه بداخل البيوت لأن ده أهم حاجة علشان يعيشوا بأمان، وأي أسر محتاجه أيواء مؤقت لشهرين أحنا متكفلين بيها، هناك بعض الأسر ممن تأتي للمحافظة من المحافظات المجاورة وتقوم بافتراش الطرقات".

وأكد أن الحصول على منازل للإيواء أو التسول، كلنا جاهزين لاستقبال الحالات الإنسانية الموجودة في الشارع، وعندنا مناطق قديمةجدا في المحافظة البيوت فيها اتأثرت بالأملاح والرطوبة والتغيرات المناخية، ولما بتيجي نوه زي اللي حصلت أمبارح وأول بتأثر الأمطار عليها، ومنذ عام 2015 وحتى اليوم لدينا كل عام مياه الأمطار تزيد عن العام اللي قبله بشكل كبير جدا.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية الموجودة على مستوى العالم أدت إلى تغيير كمية الأمطار التي تهطل، لدينا مناطق عشوائية كثيرة في المحافظة صادر بخصوص الكثير من المنازل فيها قرارات إزالة كونها جرى تشييدها بشكل مخالف للقانون وأقل من منسوب ارتفاع الشارع، وعلشان كده تضررت عدد من البيوت في العزب وهو ما يؤثر على المواطنين، إحدى المواسير الخاصة بالصرف الصحي انفجرت خلال الأسبوع قبل الماضي تبين تركيبها في عام 1959 ومازالت تعمل 2020.

وأوضح أنه تم التواصل مع رئيس الوزراء وتم التنسيق لعقد اجتماع الأسبوع الجاري لتوفير ما تحتاجه المحافظة بشكل عاجل لمواجهة ذلك الكم من الأمطار الغير متوقعه، المحافظة لديها جهات كثيرة لرصد كميات المياه التي تهطل بالمحافظة

وأوضح أن إجراء تعطيل المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمصالح الحكومية لتحقيق سيولة مرورية لشفط المياه بشكل كبير والعودة مرة أخرى لرفع كميات أخرى من مياه الأمطار، لازلنا عندنا مشاكل في الشوارع الرئيسية والجانبية والعزب هو أمر متعارف عليه في النوات الشتوية، وأحنا بنكافح والعربيات بترفع كميات كبرى من المياه، في ظل زيادة الأمطار خلال الفترة الماضية سيتم وضع خطة لكيفية الاستفاده من مياه الأمطار خلال السنوات القادمة.

وقال خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة قناة "on"، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن عددًا كبيرًا من المناطق العشوائية المحافظة تضررت من موجة سوء أحوال الطقس، مثل عزبة الشامي والفلكي والسيوف وعزبة البحر كونها لا تتمتع بمنظومة صرف صحي جيدة، موضحًا أنه يتابع أحوال المناطق العشوائية يوميًا

وأضاف أنه وجه بتشغيل عربات الصرف لسحب المياه التي غمرت الشوارع والبيوت هناك، كميات الأمطار التي تعرضت لها المحافظة تضاعفت كثيرًا عما كانت عليه في الأعوام الماضية، مشيرًا إلى وجود بعض المناطق العشوائية منخفضة عن سطح الأرض بنحو 1.5 متر.

وتابع: "لدينا مناطق بها بيوت قديمة ومتهالكة صدر بحقها قرارات إزالة، حيث سقط منزل في منطق كرموز وكان فيه 5 إصابات وحالة وفاة، وفي منطقة الجمرك سقط سقف حجرة من الدور الرابع إلى الدور الثالث ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص آخر".

وأوضح أن كميات الأمطار كبيرة جدًا وقد تصل إلى 10 أضعاف الطاقة الاستيعابية، وهو ما جعل المحافظة تلجأ إلى القوات البحرية وقيادة المنطقة الشمالية والهيئة الهندسية بالمحافظة، إذ أرسلت المعدات الخاصة بها، وهو ما أدى إلى السيولة المرورية الكاملة في الشوارع الرئيسة

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلب منه عقد اجتماع عاجل خلال اليومين المقبلين للنظر في الحلول العاجلة لحل المشكلات المختلفة في ظل الأمطار الكثيرة التي تشهدها المحافظة، عمليات تطوير شبكات الصرف الصحي ستتكلف أموال طائلة التكلفة ستتراوح ما بين 13 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه على الأقل، وسيجعل إدارة المحافظة مجبرة على تكسير شوارعها بالكامل وهو أمر صعب للغاية: "لدينا دراسة يجب تنفيذها على مراحل متعددة ومتفاوتة حتى لا تخرب المدينة بالكامل.

وقال اللواء محمد الشريف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن طقس اليوم شهد أمطار غزيرة بعد الفجر وحتى الساعات الأولي من الصباح، وهي الأمطار التي باتت خفيفة خلال ساعات الظهيرة وحتى وقت قريب، نوه بأن الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر بها طيور تعوم في مياه الأمطار في الشارع وسيارات غارقة بشده هذه الصور ما هي إلا "فوتوشوب" أو فيديوهات تم التقطاها عام 2015 وأعيد نشرها، حالة الطقس السيئة التي شهدتها المحافظة مؤخرا لم تمر بها المحافظة منذ سنوات كثيرة، حيث تم رصد هطول كميات مضاعفة من الأمطار.

وتابع: "أحنا عندنا دور إيواء كويسة والجمعيات الخيرية موفرلنا أماكن كثير لأي أسرة تقعد فيها شهر أو شهرين أحنا جاهزين تماما، وزيرة التضامن تواصلت معايا أمبارح 5 مرات أن الوازرة على أتم الجاهزية لتوفير إيجارات لشقق مدة 5 اشهر لحين إعادة تجهيز منازلهم والعودة لها مرة أخرى".

وواصل: "النوات عندنا بتبدأ من شهر 11 وحتى شهر 4 من كل عام، وفيه بعض الصور والمشاهد اللي نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقية تماما مثل تصوير طيور يعوموا في الشوارع أو سيارات غارقة، دي كانت فوتو شوب أو من 2015".