أب يتهم طليقته بتسميم رضيعهما للتخلص من بكائه في المحلة الكبرى

أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا، توجيهات عاجلة بفتح التحقيق في المحضر رقم 37802 لسنة 2020 جنح مركز المحلة، يتضمن وفاة طفل يبلغ من العمر عام ونصف العام، إثر تناوله مادة سامة "حنة"، واتهام والده لطليقته بالتسبب في ذلك.

وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى بلاغًا بوصول الطفل "أيمن. ر. م"، عمره عام ونصف العام، من قرية سندسيس بمركز المحلة الكبرى، مصاباً بحالة تشنج، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليه تبين وجود تيبس بالجسد وزرقان في الأجزاء السفلى من الجسم، نتيجة تناوله مادة سامة عبارة عن حناء وماء أكسجين وحالته سيئة، واُحتجز بقسم عناية الأطفال ووُضع على جهاز التنفس الصناعي لعمل إنعاش قلبي رئوي له في محاولة لإنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وحُرر المحضر رقم 6 / 226 أحوال.

وتبين أن الزوجة منفصلة عن زوجها والطفل كان يقيم معها، وأن الطفل خرج من غرفة نوم والدته وحالته الصحية تدهورت وأصيب بضيق في التنفس، ونُقل إلى مستشفى المحلة العام في محاولة لإسعافه، غيرأنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ومن جانبه، تقدم والد الطفل ويدعى "رضا. م"، 35 عامًا، نقاش، ببلاغ إلى نيابة مركز المحلة الكبرى، اتهم فيه مطلقته وتدعى "و. خ"، 21 سنة، ربة منزل، بالتخلص من الطفل، مطالباً بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاته وتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي لشكه في وفاته جنائياً حيث تخلصت منه بسبب كثرة بكائه وإزعاجها الدائم.