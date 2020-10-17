رسمت الحنة وركبت موتوسيكل.. نائبة تحول حفل خطوبة بدمياط إلى دعاية لها

حولت النائبة غادة صقر، المرشحة عن دائرة مركز وبندر دمياط حفل خطوبة لعروس بكفر البطيخ إلى دعاية انتخابية لها، حيث أخذت الميكرفون وعرفت نفسها للمواطنين مطالبة إياهم بدعمها في الانتخابات.

وطالبت صقر خلال حفل الخطوبة المشاركين فيه بضرورة الحرص على النزول للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

واحتفلت صقر مع العروس بالخطوبة، وقامت إحدى رسمات "الحناء" بالرسم على يدها، كما حرص المشاركات في الحفل بالتقاط الصور السيلفي معها.

وعقب الانتهاء من الحفل، وبعد جولة طويلة في قرى الدائرة، جلست النائبة على موتوسيكل لتستريح، وتحدثت مع عدد من الشباب و الرجال من أهل البلد حول مشاكلهم وعرض برنامجها الانتخابي عليهم.

وشهدت جولتها بكفر البطيخ التفاف عدد من الأطفال حول "صقر" والتي استغلتهم في تصوير مقطع فيديو وهم يحملون بوسترات لها لدعمها في الانتخابات.

وحرصت على الجلوس على أحد المقاهي لتعريف الناخبين بنفسها وعرض برنامجها الانتخابي لكسب تأييدهم في الانتخابات.

وتصادف جلوس المرشح عدي الألفى على أحد المقاهي التي دخلتها "صقر"، وحرصا المرشحان على تبادل الحديث حول صناعة الأثاث في دمياط وعرض ما قدمته لهم خلال الدورة البرلمانية الماضية.

و تخوض "صقر" المعركة الانتخابية في دائرة دمياط أمام 39 مرشح على المقعد الفردي مستقل.

وتأتي محافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب التي تبدأ الدعايى الانتخابية لها في 19 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، على أن تفتح اللجان أبوابها أمام المصريين بالخارج 4 و5 و6 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة في 15 نوفمبرالمقبل.

وتضم محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وتقسم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويتنافس 3965 مرشحا على المقاعد الفردية، و4 قوائم انتخابية وهم: القائمة الوطنية، وقائمة نداء مصر، وقائمة أبناء مصر، وقائمة تحالف المستقلين.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المترشحين تنظيم أي اجتماعات أو مؤتمرات عامة التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سمحت لهم بتلقي التبرعات من أي شخص أو حزب بحد أقصى 5%.