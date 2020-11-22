"أوباما": ضغطنا على "مبارك" لألقي خطاب جامعة القاهرة خلال زيارتي مصر

فجر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، مفاجأة بشأن زيارته الشهيرة إلى مصر عام 2009، وإلقائه خطابا في جامعة القاهرة، حيث قال إن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطا على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لإلقاء ذلك الخطاب.

ووصف "أوباما" في كتابه "الأرض الموعودة" بعض أجواء زيارته إلى مصر، حيث تحدث عما وصفه بـ"الفارق المدهش" بين شوارع القاهرة الخالية إلا من رجال الأمن وازدحام القاعة الرئيسية لجامعة القاهرة بالحضور للاستماع له والذين جاوز عددهم 3 آلاف شخص، معتبرا أن ذلك يعكس قوة الرئيس مبارك الأمنية وأن "أوباما" هدفا ثمينا للتنظيمات الإرهابية.

وبشأن خطابه في "جامعة القاهرة"، أكد الرئيس الأمريكي السابق أن إدارته ضغطت على السلطات المصرية ليُلقى هذا الخطاب، والمفارقة أن "أوباما" وصف خطابه بـ"الحدث الفريد" أمام شريحة واسعة من المجتمع المصري ضمت الصحفيين والعلماء ورموز جماعة الإخوان ونشطاء المجتمع المدني وعدد من رجال الدين.

وفي عام 2009 زار "أوباما" مصر في زيارة وصفت بالتاريخية أشاد فيها الرئيس الأمريكي السابق بمصر ووصفها بأنها "الدولة الأهم فى عملية السلام فى الشرق الأوسط وبأنها تمثل قلب العالم العربي والإسلامي".

وبدأت الزيارة بلقاء الرئيس مبارك فى قصر القبة مدة لا تزيد على الأربعين دقيقة فقط، ذهب بعدها بصحبة وزيرة خارجيته هيلارى كلينتون إلى مسجد السلطان حسن، وهناك خلع أوباما حذاءه، سائرا على الأرض بجواربه، بينما غطت كلينتون شعرها، ثم اتجه بعد ذلك إلى جامعة القاهرة، لإلقاء خطابه التاريخي الموجه للعالم الإسلامي.

ولم يستقبل مبارك الرئيس الأمريكي الأسبق في مطار القاهرة، وكان من المفترض أن تتم إجراءات الاستقبال الرسمي في حرم قصر القبة، لكنها ألغيت بشكل مفاجيء، بناء على طلب من الجانب الأمريكي، واقتصرت على السلامين الوطنيين، دون استعراض لحرس الشرف وغيره من مراسم متبعة.