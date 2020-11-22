10 مستندات لتعديل ترخيص ملاهي غير سياحية

كشفت وزارة التنمية المحلية أنه يجب على المواطن أن يتقدم بـ 10 مستندات عند تقديمة لطلب تعديل ترخيص ملاهي غير سياحية بجميع وحدات الإدارة المحلية "مركز / مدينة / الأحياء / القرى" التابعة للمحافظات.

المستندات المطلوبة

- صورة مستند إثبات الشخصية "الأصل للاطلاع".

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل رخصة الملهى.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- صورة عقد الإيجار "الأصل للاطلاع".

- 4 نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.

- صورالشهادات الصحية "إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال" "الأصل للاطلاع".

- صورة مستند يثبت سداد التأمينات الاجتماعية "إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال" "الأصل للاطلاع".

- صورة البطاقة الضريبية في حالة إضافة نشاط "الأصل للاطلاع".

- إيصال سداد رسم النظر المبدئي.

شروط الحصول على الخدمة

• مالك المحل أو وكيل عمل عنه

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

الخطوة الأولى

التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

الخطوة الثانية

التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

الخطوة الثالثة

استلام الخدمة

طلب استخراج ترخيص تشغيل محل

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة من محضر الاستلام

- صورة من عقد البيع

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية

- مسقط أفقي للمحل بعد التجهيز

- استيفاء طلب نموذج رخصة التشغيل

- استيفاء طلب موضح عليه الموقف المالي والعقاري

- صورة من الشهادات الصحية للعاملين في المحلات العامة

- أصل الفيش والتشبيه للمدير المسؤول في المحلات العامة

شروط الحصول على الخدمة

• مالك المحل أو وكيل أعمال

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

- انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

- استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)