"كيا" تكشف عن أحدث سيارات "سورينتو الرياضية" متعددة الاستخدامات

منذ وصول سيارة تيلورايد الحائزة على جوائز العام الماضي وطراز سيلتوس الملفت للنظر في أوائل عام 2020، كانت شركة كيا موتورز أمريكا تتطلع إلى بناء مجموعة سيارات SUV قوية ومُعاد تصورها.

كخطوة تالية في إستراتيجية المنتج التي تركز على القدرات، تستعد سورينتو 2021 الجديدة كليًا لتزويد العملاء بمستوى جديد من المتانة الجاهزة للدرب التي لم ترها العلامة التجارية بعد.

للاحتفال بهذه الشخصية القوية، كشفت شركة النقاب عن زوج من سيارات سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات إصدار Yosemite وإصدار Zion، هذا الأسبوع.

وتعتمد سيارتا الدفع الرباعي ذات الطابع البري على طراز سورينتو X-Line الإنتاجي، وهو البديل الذي يبرز البراعة على الطرق الوعرة مع عجلات فريدة مقاس 20 بوصة، وزيادة ارتفاع الركوب إلى 8.3 بوصات، ودفع رباعي أكثر تقدمًا مع وضع الثلج.

وتحصل كل مركبة على اسمها وإلهامها من البيئات الخارجية الموجودة في المتنزهات الوطنية الكبرى في أمريكا.

ويعد إصدار Sorento Yosemite هو حلم بناء للمغامرات المرتفعة والحياة الجبلية، وقد تم طلاؤه باللون "الأخضر الصنوبر" بلمسات نهائية غير لامعة مع لمسات سوداء غير لامعة.

صممت Sorento Zion Edition لدوس الكثبان الرملية، وهي مطلية بـ"Desert Sand" بلمسة نهائية لامعة مع لمسات باللون الأسود اللامع، كلاهما يتميز برفرف مخصص يجلس فوق عجلات مقاس 20 بوصة وإطارات مقاس 32 بوصة لجميع التضاريس.

ويشتمل الدرع الواقي للجسم على ألواح انزلاقية مخصصة وواقيات للفرشاة مطلية بالكروم الساتان.

بالنسبة لمعدات التعبئة، يرتدي إصدار Yosemite رف سقف قوي، بينما يأتي Zion Edition مجهزًا بغطاء شحن كامل الطول.

سيظهر الثنائي بشكل خاص في جميع أنحاء البلاد لجذب خيال المغامرين والمتحمسين على حد سواء.

في حين أن معظم العملاء لن يأخذوا سورينتو إلى مستوى التخصيص الذي شوهد في إصدارات Yosemite وZion، فقد أظهر الكثيرون ميلًا لتخصيص سياراتهم الرياضية متعددة الاستخدامات من Kia.

ولتلبية هذه الرغبة، ستقدم "كيا" مجموعة مثيرة من الملحقات التي يتم تركيبها في المنافذ والمثبتة لدى الوكيل.

يمكن للعملاء تكييف سورينتو وفقًا لأسلوب حياتهم واحتياجاتهم من خلال المرفقات مثل القضبان العرضية على السقف، ومشابك الجر للمقطورات، والعتبات الجانبية لتسهيل تحميل الألعاب، ستصل كيا سورينتو 2021 إلى صالات العرض ابتداءً من نوفمبر.