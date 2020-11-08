"كيا" تسجل أعلى نسبة مبيعات في تاريخ الشركة بأكتوبر

سجلت "كيا موتورز أمريكا" مبيعات أكتوبر التي بلغت 56.094 وحدة، محققة أفضل حجم مبيعات لشهر أكتوبر على الإطلاق، وأفضل حجم مبيعات تجزئة في تاريخ الشركة.

وجاء إجمالي حجم مبيعات كيا زيادة بنسبة 12.2%، ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 18.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقادت المبيعات سيارة "تيلورايد" الرياضية متعددة الاستخدامات الحائزة على جوائز، والتي سجلت رقمًا قياسيًا شهريًا بلغ 9697 وحدة مباعة.

ووصلت سيارة السيدان متوسطة الحجم K5 الجديدة كليًا إلى آفاق جديدة مع زيادة المبيعات للشهر الرابع على التوالي، لتصل إلى 7.528 سيارة.

مجموعة كيا من الشاحنات الخفيفة - سول، سيلتوس، سبورتاج، سورينتو، تيلورايد وسيدونا، والتي استحوذت على 64 بالمائة من المبيعات في أكتوبر، مسجلة زيادة بنسبة 9.6 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه، قال بيل بيفر، نائب رئيس عمليات المبيعات، كيا موتورز أمريكا: "تواصل كيا تفوقها على الصناعة، حيث حققت مبيعات قياسية في أكتوبر، ونفذت ذلك من خلال نمو مزدوج الرقم في متوسط ​​سعر المعاملات خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفًا: تعد مجموعتنا المتنامية واحدة من أصغر المجموعات وأكثرها إثارة في هذا المجال، مضيفًا: "نحن على ثقة من أننا سنغلق هذا العام بقوة ونبني على الزخم في الربع الأول وما بعدها، مع استمرارنا في جذب عملاء جدد ومختلفين للعلامة التجارية".

وتعتبر شركة كيا من أكبر الشركات التي تحظى بمبيعات قوية في جميع أسواق العالم خاصة في مصر،وتعتمد كيا على تقديم سيارات في مختلف الفئات السعرية، وتركز بشكل خاص عل فئة السيارات الاقتصادية.

كما دخلت شركة كيا موتورز عالم السيارات الكهربائية، من خلال العديد من الطرزات التي أعنت عنها وهي سلسلة سيارات Niro الكهربائية، وتسعى الشركة دائما في محاولة جذب العملاء من جميع أنحاء العالم.