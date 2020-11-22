تأجيل دعوى شطب سامح عاشور من "المحامين" لجلسة 10 يناير 2021

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب فيها بـ شطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومحمد أبو العلا من جداول نقابة المحامين، وإحالتهما إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لجلسة 10 يناير 2021.

وذكرت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين "3 أعضاء مجلس إدارة" من المشكو في حقهم بشؤون التعليم، ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبدالرحيم.

وأضافت الدعوى أنه تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيسًا لمجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 1182001، وتم تعيين محمد أبو العلا محمد نائبًا لرئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.

وأكدت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011، إداري أخميم، أن كلا من المشكو في حقهما ارتكبا أفعالا منافية لمهنة المحاماة.

جدير بالذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، قد صرح إن خسارته في الانتخابات الماضية على مقعد النقيب، قد يرجع إلى عدم تحمله المسؤولية تجاه بعض الأمور، كما أنه حرص على تنظيم بعض التفاصيل الداخلية للنقابة، والتي تتعارض مع مصالح الكثيرين من المحامين.

وأضاف "عاشور" خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن المصالح الشخصية لبعض المحامين غلبت على وعيهم، الأمر الذي تسبب في خسارته الانتخابات، قائلًا: "كان عندي تلاجات انتخابية تصويتية للإخوان الإرهابية، وكان هناك حشد إخواني ضدي، وسعي شديد لخسارتي، من خلال دعم كل خصومي.. إذن انتقام الإخوان مني أمر طبيعي".

وتابع سامح عاشور، أنه خِصم واضح وصريح لجماعة الإخوان الإرهابية منذ التسعينيات، وكانت تُحارب وجوده في نقابة المحامين منذ وقت طويل.