مع انطلاق التصويت بـ"الإعادة".. الأحزاب تسيطر على المنافسة بـ134 مرشحا

ينطلق التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، اليوم، حيث يخوض جولة الإعادة 220 مرشحاً يتنافسون على 110 مقاعد، في 13 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، فيما كانت "البحر الأحمر" المحافظة الوحيدة التى استطاعت حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

الخريطة الحزيبة لجولة الإعادة

وتنطلق جولة الإعادة داخل 44 دائرة موزعة على مستوى الجمهورية، ويخوض حزب "مستقبل وطن" الجولة بـ85 مرشحاً، أما حزب الشعب الجمهورى يخوض جولة الإعادة بـ19 مرشحاً، أما النور فيخوض الجولة بـ6 مرشحين، فيما يخوض المستقلون جولة الإعادة بـ86 مرشحا.

ولم ينجح المستقلون في الوصول لجولة الإعادة فى عدد من الدوائر أبرزها دائرة غرب سمالوط في المنيا ودائرة دار السلام في سوهاج، ودائرة أبوتشت في قنا، ودائرة إسنا بالأقصر، ودائرة إدفو في أسوان.

واحتلت محافظة البحيرة أعلى المحافظات التي يجري على مقاعدها إعادة بـ36 مرشحاً يخوضون الإعادة على 18 مقعداً، ثم المنيا بـ30 مرشحا على 15 مقعداً، ومحافظة سوهاج بـ28 مرشحاً على 14 مقعداً، ثم أسيوط 24 مرشحا يخوضون جولة الإعادة على 12 مقعدا.

انتخابات وسط إجراءات احترازية

أنهت المحافظات استعدادها لانتخابات الداخل المقرر يومي الإثنين والثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد "كورونا".

وكانت محافظة الجيزة أعلنت استعداداتها بتجهيز لجان الانتخاب، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة حيث أكد المحافظ اللواء أحمد راشد، أنه "تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزاً انتخابياً بالمدارس ومراكز الشباب"، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، ومراعاة التباعد بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات، إضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.