العربية للتصنيع: الفترة القادمة ستشهد تصنيع محلي لكل شيء كان يستورد من خارج مصر

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير جدا بتطوير القطاع الصناعي في مصر وتحديثه وتوفير كل متطلبات الصناعة الحديثة؛ ومن ضمنها الدخول في متطلبات الثورة الصناعية الرابعة مع مراعاة البعد البيئي والمحافظة على البيئة واستخدام الوقود الأخضر.

وأكد التراس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة والحكومة المصرية تفكر في هذا البرنامج ويتم الإعداد له بشكل كبير جدا والدولة تتحمل فيه جزء كبير جدا للتحول إلى استخدام الوقود الأخضر.

وتابع، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة بتطوير وتعميق الصناعة والنهج التكنولوجي؛ ويتضح ذلك من خلال اهتمام الدولة ببناء المناطق الصناعية والاهتمام بدعم المصانع والصادرات وكل هذا يصب في إطار مصلحة الصناعة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تصنيع محلي لكل شيء كان يستورد من خارج مصر سواء من الصناعات المغذية، أجزاء أو قطع غيار أو خلافة، بالإضافة إلى تعميق الصناعة المصرية في كل المنتجات.

"العربية للتصنيع" تشكل لجنة لدراسة تنفيذ مشروعات بدول عربية وإفريقية

قرر الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، في وقت سابق تشكيل لجنة مشتركة مع إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الخدمات البترولية والصناعية، لدراسة تنفيذ مشروعات مستقبلية بمصر وعدد من الدول العربية والإفريقية.

"الثورة الصناعية الرابعة"

وقال "التراس"، في تصريحات صحفية، بعد ساعات من إبرام اتفاق تعاون مع "الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية"، إنَّ التعاون بين الجانبين من شأنه توفير الكثير من فرص العمل للشباب، من مهندسين، وفنيين، إضافة للتدريب على أعلى مستوى، مما سيؤدي لاكتساب العمالة المصرية المهارة اللازمة، والخبرات الحديثة وفقاً لمعايير ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

توجيهات رئاسية

وأشار رئيس "العربية للتصنيع"، لوجود توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.