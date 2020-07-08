الفريق عبدالمنعم التراس: شخصيات ألمانية أرسلت برقيات عزاء في العصار

تحدث الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن صديقه الراحل الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

ووصف التراس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، الفريق العصار بأنه كان أستاذًا وأخًا كبيرًا وشخصية متميزة ومتفردة ومثالا يُحتذى به في الوطنية وفي الإخلاص في العمل والإخلاص للوطن ومثالا للأخلاق ومكارم الأخلاق.

وأضاف: "الفريق العصار من أسرة عريقة جدا في مدينة دمنهور وينتمى لأسرة معروفة وعريقة ولها جذور كبيرة والفريق العصار زيه زي دمنهور ما أنجبت الإمام محمد عبده والبابا تواضروس وتوفيق الحكيم والمشير محمد أبوغزالة والدكتور مصطفى الفقي" معتبرًا أن هذا يعتبر جيل يحمل المحاسن.

واعتبر التراس الفريق العصار بأنه رمز للأخلاق ومكارم الأخلاق وأن سيرته عطرة على كل لسان مشيرًا أن ألسنة الخلق أقلام الحق.

وأكد التراس أن الفريق العصار كان شديد التواضع ولسانه عفيف ولم يتطرق في لحظة ما بسوء على ما مخلوق ما وله علاقات طيبة بالداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه تلقى برقيات عزاء من بعض الأجانب في ألمانيا في وفاة الفريق العصار.

وأشار إلى أن الفريق العصار كان يحرص على استقباله رغم أنه يكبره في السن دليل على تواضعه وأخلاقه.