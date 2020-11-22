"درة ورامي وحيد" يخطفان الأنظار بعد عرض أولى حلقات حكاية "أول السطر"

حظي أبطال حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" بردود فعل إيجابية، بالتزامن مع انطلاق الحلقات الأولى أمس السبت، عبر قناة "دي إم سي".

وتدور أحداث الحكاية الثامنة "أول السطر" حول شخصية امرأة عزباء تُجسدها الفنانة "درة"، تعشق الأطفال وتقرر اللجوء إلى فكرة التبني وتتوالى أحداث الحكاية التي تناقش موضوع التبني وطريقة التربية.

وأثنى الجمهور على أداء درة ورامي وحيد، إذ قال أحد المشاهدين: "حلقة اليوم صعبة أوي وحزينة الحقيقة رامي وحيد عمل الدور بإتقان حسيته بجد المرة دي وفعلاً أثر فيا بكل أمانة.. الفنانة الكبيرة درة طبعًا فنانة جميلة جدًا وفوق كل الوصف أنا عن نفسي بحبها جدًا شخصية جميلة ومهذبة وعلى خلق.. بالتوفيق لكل صناع العمل".

وأشادت نور بقصة المسلسل التي استوحيت أحداثها من قصة حقيقية، قائلة: "الناس اللي داخلة تقول مفيش راجل بيموت ورا مراته لما بتتوفى.. لا طبعًا فيه، والقصة دي واقعية جدًا وبتورينا زي ما فيه راجل ما بيقدّرش مراته ولا بيحتويها مهما عملت علشانه فيه برضو راجل بيقدّر مراته وبيحبها.. أخدتوا بالكو من المشهد بتاع رامي وحيد وهو بيصورها وهى بتتكلم بعصبية وفي نفس الوقت بتهزر مع ولادها ده من حبه فيها، وأحب أقول لكوا آه فيه راجل بيموت ورا مراته عشان فعلاً بيحس إنه من غيرها طفل صغير ولا حاجة وبيورينا كمان إن مش كل العمات أغبيا على ولاد أخوهم فيه عمات بمقام أم وهتحتويهم وتخلى بالها منهم".

فيما قالت "سارة": "درة ممثلة تقيلة وبتمثل بتركيز يعني مش من الممثلين اللي بيقلبوا الدور.. لو ركزتم معاها فعلًا هي ممثلة كبيرة زي هند صبري كده".

وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل، إذ قالت إحداهن: "لا ما هو واحدة واحدة كده عشان أنا مش لاقية عيني في كيس شيبسي أنا كده كده في خزان أحزان والله".

وتُعرض حكاية "من أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شاشة دي إم سي، والإعادة الساعة 3 بعد منتصف الليل والساعة 12:30 ظهرًا، فيما يُعرض المسلسل على شاشة دي إم سي دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا.

وحكاية أول السطر، هي الحكاية الثامنة من مسلسل إلا أنا الذي عُرض منه 7 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض و"ربع قيراط" لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.