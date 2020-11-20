درة تروج لحكاية "أول السطر" قبل عرضها: أتمنى أن يعجبكم بقدر ما أحببته

روجت الفنانة درة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لحكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا" قبل بدء عرضها غدا.

وكتبت درة: "تابعوا حلقات مسلسلي الجديد ⁧‫أول السطر‬⁩ من سلسلة ⁧‫إلا أنا‬⁩، ابتداءً من يوم الغد من السبت للأربعاء على DMC الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، أتمنى أن يعجبكم بقدر ما أحببته".

وتجسّد درة خلال أحداث المسلسل شخصية امرأة عزباء تعشق الأطفال وتقرر اللجوء إلى فكرة التبني وتتوالى أحداث الحكاية التي تناقش موضوع التبني وطريقة التربية لهم.

ومسلسل "إلا أنا" هو دراما مستوحاة من قصص واقعية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة كل قصة منها تدور في 10 حلقات.

وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وعلى جانب آخر، احتفلت الفنانة التونسية درة بزفافها الفترة الماضية على رجل الأعمال المصري هاني سعد في مدينة الجونة، وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين.

وكان من أبرز الحضور: آسر ياسين وإلهام شاهين وخالد الصاوي وكاملة أبو ذكري وبشرى وخطيبها، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وشريف رمزي والفنانة يسرا والفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير.

وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، وهو فندق خاص لمالك مدينة الجونة سميح ساويرس، كما أنَّه يعد الملجأ الرئيسي لعائلة ساويرس والشخصيات الـ"VIP"، حيث لا يتمّ الحجز فيه لأي شخص يزور الجونة، ولا يتضمن غرف عادية.

وأعلنت درة عن حفل زفافها من خلال صفحتها الرسمية بـ "فيس بوك" قائلة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان، الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا". والآية من إصحاح متى الرسول وتقول الآية: "إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ".