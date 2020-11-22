اعفنا من مطالبات فرق الدعم يا وزير التموين

نحن عدد من البقالين التموينيين نعاني من مطالبات مديريات التموين بالمحافظات لنا بدفع مبالغ مالية كبيرة عبارة عن فرق دعم تم صرفه للتجار من قبل فرع الجملة قبل بداية المنظومة الجديدة، مع العلم ان هذه المبالغ تم صرفها للمواطن في صورة سلع تموينية، وهذه المبالغ تعتبر عبء كبيير على البقالين التموينيين نظراً لأننا نسدد أقساط شهرية للبنوك التي حصلنا منها على قروض لدفع التامين على منظومة التموين، بالإضافة إلى أعباء الحياة اليومية التي نواجهها مثل أي مواطن عادي. لذلك نلتمس من السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التكرم بخصم هذه المبالغ من قيمة البضاعة التي نحصل عليها.

عن البقالين التموينيين

بخيتة الكودي