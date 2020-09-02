"التموين" تخصص 53 مليار جنيه لتطوير منظومة الخبز

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة اتخذت قرارًا خلال الفترة الماضية بتوحيد حجم ووزن رغيف الخبز، ما أدى إلى زيادة معدل انتاجية الجوال الواحد من 1250 إلى 1450 رغيفًا، موضحًا أن حصة المواطن من الخبز ثابتة وسعر الرغيف 5 قروش.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "Extra news"، أنه على مدى الـ10 أيام الماضية تم إحكام السيطرة على منظومة الخبز، حيث يتم إنتاج 250 مليون رغيف من 30 ألف مخبز يوميًا، مؤكدًا أن هناك 53 مليار جنيه في مخصص الموازنة بوزارة التموين لتطوير منظومة الخبز.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الوزارة استجابت لمطالب الشعبة العامة للمخابز، بزيادة تكلفة إنتاج الخبز على أصحاب المخابز، بعد ارتفاع أسعار السولار، موضحًا أن الهدف من توحيد حجم رغيف الخبز هو إحكام المنظومة الخاصة بالرقابة وتشديدها على المخابز.

وتابع: "هناك عقوبات رادعة لأي مخبز يتلاعب بأوزان الرغيف وجودته".