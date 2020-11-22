تركي آل الشيخ ينشر صورة مع مصطفى البنا وحمادة إسماعيل من نيويورك

نشر المستشار والشاعر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة جديدة له من نيويورك مع أصدقائه المنتج حمادة إسماعيل، والملحن نواف عبدالله، ومصطفى البنا، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر".

وعلق تركي على الصورة قائلاً: "وحشتوني أحبكم"، وانهالت التعليقات من قبَل المتابعين على الصورة.

وخضع المنتج حمادة إسماعيل مؤخراً لعملية جراحية طارئة في مدينة نيويورك بعد تعرضه لوعكة صحية هناك.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ أعلن الشهر الماضي عن عمل فني جديد يجمعه بالنجم ماجد المهندس، والملحن نواف عبدالله.

ونشر تركي، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" فيديو للأغنية وكتب عليه: "عمل جديد يجمعني بماجد ونواف".

وكشفت الفنانة السورية أصالة نصري عن تعاونها مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية في ألبومها الجديد.

وكتبت أصالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "‏سمعت اليوم أغنية حبّيتها كتير وتخيّلت صوتي فيها.. كلامها حلو وصادق وانسيابي شجي.. كتبها ‎تركي آل الشيخ أبو ناصر الغالي ولحنها بغاية الإحساس ‎نواف عبدالله وقريبًا قريبًا بإذن الله حتسمعوها".

ورد تركي آل الشيخ على التغريدة، قائلاً: "‏‎وأخيرًا.. نفرح بصوتك وحسك وفنك.. وننجح سوا.. وبانتظار العمل قبل الجمهور".

كما قرر الفنان عمرو دياب ضم أغنية جديدة من كلمات الشاعر السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لألبومه الجديد.

جاء قرار الضم بعد أن غرد تركي عبر صفحته الشخصية بتويتر قائلاً: "حبيبي الألبوم اتقفل ولا لسه.. فيه حاجة جديدة عملتها النهارده سميتها محسود.. ياليت تسمعها ورأيك يا كبير".

ورد دياب عليه قائلاً: "أنا بتفاءل دايماً بالأغاني اللي بتبعتها في الآخر، ويلا بينا أنا جاهز على التنفيذ"، فرد تركي مرة أخرى قائلًا: "حصل يا كبير، خالد عز هيتواصل معاك حالًا"، ليعلن بعدها عز ضم الأغنية رسميًا.