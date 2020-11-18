بعد تغريدة تركي آل الشيخ.. عمرو دياب يضم "محسود" لألبومه الجديد

قرر الفنان عمرو دياب، ضم أغنية جديدة من ألحان الشاعر السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لألبومه الجديد.

جاء قرار الضم، بعد أن غرد تركي عبر صفحته الشخصية بتويتر قائلا: "حبيبي الألبوم اتقفل ولا لسه.. في حاجه جديدة عملتها النهارده سميتها محسود.. ياليت تسمعها ورأيك يا كبير".

رد دياب عليه قائلا: "أنا بتفائل دايماً بالأغاني اللي بتبعتها في الآخر، ويالا بينا أنا جاهز على التنفيذ"، فرد تركي مرة أخرى قائلا: "حصل يا كبير، خالد عز هيتواصل معاك حالا"، ليعلن بعدها عز، ضم الأغنية رسميا.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة "أهي أهي" وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو.

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

وتمت الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان وإسبانيا، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

وتعد "أهي أهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان، حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر" و"حبيب قلبي" واللذان صدرا عام 1999.

وتعد إيريني بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات اليونانيات، وحققت أحدث أغنيتها" رقصة قلبي" نجاحا كبيرا عند طرحها باليونان.

ونشر الفنان عمرو دياب عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صورة مع المطربة إيريني بابادوبلو والتي شاركته بأغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي طرحها مؤخرا الهضبة.

وعلق الهضبة على الصورة، قائلا: "اسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "أهي أهي - #Εσύ_εσύ" مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو، على أنغامي".