أوباما يذكر مبارك في كتابه 75 مرة: صحته كانت جيدة رغم تجاوزه الثمانين

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ذكر الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك 75 مرة في كتابه "أرض موعودة" الصادر مؤخرًا، وذلك في معرض حديثه عن التطورات المرتبطة بمظاهرات يناير 2011.

وتطرّق "أوباما" في الجزء الأول من كتابه لعدد من قادة العالم الذين التقاهم خلال فترة رئاسته، وتحدّث بشكل مفصّل عن "مبارك" ليذكره في عدة موضوعات تتعلق بالقضية الفلسطينية ومحادثات السلام وآليات تعامل الولايات المتحدة مع مظاهرات ما يسمى بـ"الربيع العربي"، والتي أطاحت بـ"مبارك" بعد فترة حكم تجاوزت الثلاثين عامًا.

وذكر "أوباما" الرئيس المصري الراحل عندما تحدّث عن كواليس زيارته إلى مصر في يونيو 2009، حين ألقى خطابه الشهير إلى العالم الإسلامي من جامعة القاهرة، حيث دوّن ملاحظة في كتابه أن الشوارع التي مر بها في المدينة المتروبوليتانية التي يقطنها 60 مليون نسمة كانت خالية تمامًا "في دلالة على القوة الهائلة لقبضة مبارك الأمنية"، وقدرتها على بسط السيطرة على شوارع مدينة بهذا الحجم، وسكان بهذا العدد.

ووجّه "أوباما" لومًا لـ"مبارك"، قائلًا: إنه "لم يهتم أبدًا بإصلاح الاقتصاد الراكد لبلده، مما تسبب في ضيق الحال لجيل كامل من الشباب الذي لا يجد عملاً".

ويصف "أوباما" مبارك بأنه كان يبدو بصحة جيدة رغم عمره الذي تجاوز الثمانين، وأنه في عمره المتقدم متيقن ومعتاد على موقعه على رأس السلطة.

وتطرّق النقاش للأوضاع الاقتصادية وكيفية تنشيط اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولكن حين تحدّث أوباما عن أوضاع حقوق الإنسان والسجناء السياسيين وحرية الصحافة، رد عليه مبارك بالتقليل من خطورة هذه الأمور، مؤكدًا أن أجهزته الأمنية تستهدف فقط المتطرفين الإسلاميين، وأن هذه السياسات تلقى تأييدًا واسعًا بين المصريين.

وعاد "أوباما" ليصف "مبارك" بالمعزول داخل قصره الذي لا يدرك حقيقة الأوضاع في بلاده، ولا يفرق بين مصلحة الدولة ومصالحه الشخصية.