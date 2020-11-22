أنصار مرشح بالإعادة: من ينتخب غيره كافر.. وكريمة: تعدي على الشريعة

سادت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب تداول مقطع فيديو لأنصار عادل الصعيدي، المرشح عن دائرة الباجور الانتخابية بمحافظة المنوفية، يكّفر من يصوّت لغيره في جولة الإعادة، وذلك في حضور المرشح نفسه، ثم تحول الحديث بعد ذلك إلى "ضحك وهزار"، تعليقًا على ما قيل.

وطالب عدد كبير من أبناء دائرة الباجور الانتخابية، عادل الصعيدي المرشح عن الدائرة بالاعتذار عن ما قيل في حضوره من تكفير الناخبين، مؤكدين أن ما حدث من قبل أحد الحضور من أنصار المرشح سقطة كبيرة في حق جموع الناخبين بالدائرة الأشهر في المنوفية، باعتبارها دائرة السياسي الراحل كمال الشاذلي.

مرشح المنوفية: الكلمة فُسرت بشكل خاطئ

بدوره أكد العميد عادل الصعيدي المرشح المستقل لمجلس النواب عن دائرة الباجور الإنتخابية في محافظة المنوفية، أن ما قاله أحد أنصاره في تكفير من ينتخب غيره في الدائرة، أن الشخص كان يقصد الكفر بالعدل والكفر بالفساد والكفر بمن يشوه صورة الدائرة.

أضاف "الصعيدي" لـ"الوطن"، أن الشخص الذي تحدث لم يقصد توجيه أي إساءة لأبناء الدائرة، وأنهما سيقومان يتصوير فيديو يوضح حقيقة ما قاله الشخص، مؤكدا أنه يكن كل التقدير والاحترام لأبناء دائرة الباجور.

د. أحمد كريمة: الجنة والنار ليست بيد إنسان ليعطيها لغيره

من جانبه، حذرالدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر من الاستغلال السياسي للشعارات الدينية مرة أخري، مؤكدا أن الجنة والنار والثواب والعقاب الإلهي ليس بيد أحد من البشر، وما قام به المرشح من الحديث حول الكفر والإيمان وإعطاء صكوك الغفران لصالح شخص بعينه تعدي صريح علي الشريعة الإسلامية.

وأكد "كريمة"، في تصريحاته لـ"الوطن" أن الإنتخابات ليس بها جنة ونار، بل هي مصالح سياسية، والمواطن له الحرية في إعطاء صوته لمن يرغب، فهناك ديمقراطية تمارس بالدولة، وعصر "غزوة الصناديق" انتهي وليس له رجعة مرة أخري، ومن يبحث عن عودته واهم.

الأوقاف تحذر من استغلال المنابر في إنتخابات الإعادة

فيما عممت وزارة الأوقاف منشورا لها على المدريات بمختلف محافظات انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى، طالبتهم فيها بالتزام الحياد التام في الانتخابات البرلمانية.

وحذرت الوزارة جميع العاملين بها من استخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها، أو أي من منشآتها في الدعاية الانتخابية أو السماح للآخرين باستخدامها في ذلك، وأنه يجب مواجه ذلك بحسم شديد، مؤكدة أن من يخالف ذلك يلقى عقابه، مع إلزام القائمين على أمر المساجد بتحرير محاضر رسمية للمخالفين، طبقا للقانون.