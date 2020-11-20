اليوم.. انتهاء جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج

تنتهي اليوم إعادة انتخابات المصريين في الخارج للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب 2020.

وأعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن اليوم انتهاء انتخابات المصريين في الخارج الساعة 9 مساءً، علي حسب توقيت كل دولة.

وأوضحت الوزارة، أنه بدأت أمس جولة الإعادة للمرحلة الأولى على مقاعد الفردي في دوائر 13 محافظة، هي: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

وأكدت الوزارة أن الناخب لابد أن يكون محتفظا برقمه السري الذي حصل عليه عقب تسجيل بياناته مسبقا، لدى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة الزمنية التي حددت، وكانت من 27 سبتمبر حتى 10 أكتوبر الماضيين.

ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إلى أن الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج، للمشاركة في إعادة انتخابات مجلس النواب، مثلما تم في انتخابات المجلس الماضية؛ نظرا لعدد من الاعتبارات، يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المواطنين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول؛ لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

ويمكن التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ومن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي سيكون غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق، ويمكن استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/ القنصلية المصرية بالدولة التي يقيم بها، ليتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ومن لا يمتلك جواز سفر مصري، يمكنه التسجيل ببطاقة الرقم القومي السارية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، جولة الإعادة في انتخابات النواب للمرحلة الثانية في الخارج، يومي الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 ديسمبر 2020، على أن تبدأ لجان الانتخاب في الخارج، عملها من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت، وتتسلم السفارات والقنصليات خطابات التصويت أيام السبت والأحد والاثنين، 5 و6 و7 من الشهر ذاته.