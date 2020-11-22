مطران كاثوليك أستراليا يزرع شتلة أرز لمرور 100 يوم على انفجار بيروت

أحيا رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بسيدني المطران أنتوتي فيشر بصحبة المطران روبير رباط رئيس الكنيسة الملكية الكاثوليكية في أستراليا ونيوزيلندا، اليوم الأحد، ذكرى مرور 100 يوم على انفجارات مرفأ بيروت تخليدًا للضحايا الذين سقطوا نتيجة الانفجارات وبالتزامن بالاحتفال بذكرى مرور 77 عاما على استقلال لبنان عن الاستعمار الفرنسي.

"فيشر" يغرس شتلة أرز في أستراليا

وغرس "فيشر" خلال الاحتفالية، شتلة تاريخية من الأرز اللبناني الذى يعكس قوة المجتمع اللبناني بساحة كاتدرائية القديسة العذراء للروم الكاثوليك وسط مدينة سيدني بأستراليا وسط حضور رسمي وشعبي لإحياء الذكرى.

مسيرة بالدرجات لدعم الضحايا

وفي نفس السياق انطلقت مسيرة بالدرجات لدعم ضحايا حادث انفجار مرفأ بيروت من جانب شباب الكنيسة الملكية الكاثوليكية الذين توجهوا من كاتدرائية رئيس الملاك ميخائيل للكاثوليك الملكيين إلى كاتدرائية القديسة العذراء، في مسيره بالدراجات وبلغت مسافة الماثون نحو 4.5 كليومتر.

وأشاد المطران فيشر في تصريحات نشرت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقوة مسيحيي الشرق الأوسط في الكنيسة بأستراليا مشيرا إلى أن انفجار بيروت تأثرت به جميع الكنائس والحكومة الأسترالية والشعب الأسترالي بصفة عامة.

وقدم الأنبا روبير رباط الشكر للمطران فيشر لحسن ترحيبة واستقباله، كما حضر الاحتفال ريمون الشملاتي قنصل لبنان بسيدني والسيد جيفري لي وزير التعددية الثقافية في حكومة نيو ساوث ويلز وعدد من القيادات الدينية إضافة إلى شباب الكنيسة الذين توجهوا من كاتدرائية رئيس الملاك ميخائيل للكاثوليك الملكيين في مسيرة بالدراجات لمسافة 4.5 كليومتر إلى كاتدرائية القديسة العذراء.

ووقع في أغسطس الماضي، انفجار ضخم في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والجرحى فضلا عن أضرار مادية فادحة، وتوالت على إثره ردود الفعل الدولية والعربية لما خلفه من دمار هز العاصمة اللبنانية بيروت.