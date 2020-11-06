ماجدة الرومي وورثة نزار قباني يتوعدون فرقة لبنانية استغلت "يا بيروت"

حذرت الفنانة ماجدة الرومي، في بيان صادر عنها، من التعدي على الحقوق الملكية الفنية واستغلال أغانيها، بأي شكل، كان آخرها تعدي فرقة "Kimaera" على أغنية "يا بيروت".

وقالت ماجدة في بيانها: "كثرت في المرحلة الأخيرة أعمال التعدي على حقوق الملكية الفنية وآخر هذه الارتكابات إقدام فرقة تطلق على نفسها اسم (Kimaera) على التصرف دون أي حق أو إذن بأغنية (يا بيروت) واستغلالها تجارياً عبر تصوير فيديو كليب عمدت بعض محطات التلفزة اللبنانية إلى بثه".

وأضافت: "تشكل الأفعال التي أقدمت عليها الفرقة المذكورة جرائم منصوص ومعاقب عليها في القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وتشكل على وجه التحديد تعدياً واضحاً وصارخاً على الحقوق المادية والمعنوية الثابتة التي كفلها قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 الصادر بتاريخ 1999/4/3 لكل من مؤلف الأغنية الراحل الكبير الشاعر نزار قباني وملحنها الكبير الموسيقار جمال سلامة، بالإضافة إلى حقوق السيدة ماجدة الرومي".

وأكملت: "ثانياً لم تكتف الفرقة المذكورة بالتعدي على حقوق الملكية الفنية لأصحاب العمل بل تصرفت بالأغنية فأتى الفيديو كليب الذي صدر عنها عملاً هجيناً ينشر العنف والسواد ويتضمن أصواتاً وألحاناً (غريبة) أثارت الاستهجان والذهول، إن العبث بأنشودة رائعة سكنت وجدان الشعب اللبناني والعربي وباتت عنوان الأمل والصمود والعنفوان وتحويلها إلى هذه السلبية الفنية أمر غير مقبول بجميع المقاييس".

وتابعت "ثالثاً: سوف نتقدم في الأيام المقبلة بالدعاوى القضائية اللازمة بوجه الفرقة المذكورة والقيمين عليها وبوجه كل من شارك معها في التعدي على الحقوق الفنية الثابتة، وفي هذا الإطار، اتصلنا بالسيدة زينب قباني كريمة الراحل الكبير الشاعر نزار قباني أكدت باسم جميع ورثة الراحل الكبير تضامنها الكامل معنا واستعدادها للانضمام إلينا في أي إجراء قضائي قد نتخذه".

وطالبت ماجدة الرومي في بيانها المحطات التليفزيونية اللبنانية، "بالتوقف فورا عن بث هذه العمل السوداوي حفاظاً على ما تبقى من حقوق قانونية ومن جمال فني في هذا الزمن البائس".