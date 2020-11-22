مريهان حسين لـ"فيروز" في عيد ميلادها:"بحبك من قلبي ياقلبي وأنتي عينيا"

هنأت الفنانة ميرهان حسين، الفنانة فيروز بعيد ميلاها، الذي وافق أمس السبت 21 نوفمبر، من خلال نشر مقطع فيديو لها وهي تغني "أيام الشتاء"، عبر حسابها الشخصي على "انستجرام".

وعلقت "مريهان" علي الفيديو قائلة، "بحبك من قلبي ياقلبي وأنتي عينيا"، كما ظهرت ميرهان في الفيديو وهي تغني أغنية "بكره أنت وجاي" لفيروز.

وكان أخر أعمالها مسلسل "ختم النمر"، تدور الأحداث حول عمر النمر الذي يحب هنادي، لكنه يتعرض للعديد من المشاكل بسبب حبه لها، خاصة أن والده ووالدها لديهما سر قديم بينهما ويبدو أنه يهدد قصة حبهما.

مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

يُذكر أن ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي، قد شاركت الفنانة ميريهان حسين فى مسلسل "قيد عائلى".

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع.

كما طرحت الفنانة ميرهان حسين مؤخراً، أغنية جديدة تحمل اسم"سيباهالو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم.