ضبط موتوسيكل مُبلغ بسرقته بحوزة شاب في إسنا

نجح رجال وحدة مرور إسنا جنوب محافظة الأقصر، في ضبط عامل خلال قيادة موتوسيكل "دراجة نارية" تم سرقتها من بندر مركز ومدينة إسنا، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد حاتم حمدون مدير إدارة مرور الأقصر بتمكن النقيب عرفات علي ضابط بوحدة مرور إسنا، من ضبط "سعد.م.ر"، 20 سنة، عامل ومقيم بقرية الدير التابعة لمركز ومدينة إسنا، حال استقلاله دراجة نارية سوداء اللون بدون لوحات معدنية ومبلغ بسرقتها في واقعة المحضر رقم 12484 لسنة 2017 جنح مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وضُبطت الدراجة والتحفظ عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان ضباط مباحث مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، قد نجحوا في ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر البانجو زنة 25 كيلوجرام، وسلاحين ناريين و9 طلقات خرطوش.

وتلقى اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطاراً من اللواء طارق يحي، يفيد بورود معلومات من العقيد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، يفيد بإمتلاك "وليد.ع" 35 سنة، تاجر مخدرات، كميات كبيرة من مخدر البانجو إستعداداً لبيعها على عملائه داخل دائرة المركز.

وعلى الفور شكلت ضباط المباحث فريقاً بقيادة العقيد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس المباحث، وبمعاونة الرائد محمد الجمل، والنقيب محمود صقر، والنقيب باسل أبو الوفا ضباط المركز، والأمين عبد العاطي السناري، والأمين أحمد عبد الموجود، وبعد تقنين الإجراءات تمكنوا من القبض على المتهم يدعى"وليد.ع" 35 سنة، مقيم فى عزبة على بدر بحاجر قرية العضايمة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوبى الأقصر، وبتفتيشه عثر على سلاح ناريين، و9 طلقات خرطوش، وكمية من مخدر البانجو زنة حوالى 25 كيل.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته لمخدر البانجو بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهم ومصادرة والمضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.