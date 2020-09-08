وحدة مرور الأقصر تواصل تركيب الملصق الإلكتروني لأصحاب المركبات

شهدت وحدات المرور بالأقصر، إقبال المواطنين على تركيب الملصق الإليكتروني، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لامتداد فترة العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء ولحين الانتهاء من المنظومة، وبناء على تعليمات اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، وتحت إشرف العميد حاتم حمدون، مدير إدارة مرور الأقصر، بتفعيل توجيهات وزير الداخلية على وحدات المرور.

واستقبل العميد حاتم حمدون مدير مرور الأقصر، والعقيد ضياء ماهر، وكيل إدارة مرور الأقصر، المواطنين بوحدة المرور حتى الثامنة مساءً لاستيعاب جميع المترددين على الوحدة لتركيب الملصق الإليكتروني لمختلف أنواع المركبات.

فيما شهدت وحدات المرور بالمخافظة عملية استقبال المواطنين وسط إجراءات احترازية مشددة، بمتابعة الرائد تامر الشافعي، رئيس وحدة التراخيص بمرور الأقصر، من خلال تطبيق مسافات التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات.

في ذات السياق واصلت وحدة مرور إسنا، جنوبي الأقصر، أعمال تركيب الملصق الإليكتروني لأصحاب المركبات، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لامتداد فترة العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء ولحين الانتهاء من المنظومة.