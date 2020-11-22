طلاب جامعة طنطا يمثلون مصر في المسابقة العربية والأفريقية￼ للبرمجيات

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن تأهل فريقين من طلاب كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم لتمثيل مصر في المسابقة الرسمية لبطولة الجامعات الأفريقية والعربية للبرمجيات على مستوى العالم العربي ACPC، والمقرر إقامتها في مدينة الأقصر مارس المقبل.

وضم الفريق الأول من كلية الهندسة الطلاب أحمد زاهر المقيد بالفرقة الرابعة، والطالب عبدالحميد طه والطالبة رانيا أحمد المقيدان بالفرقة الثالثة بقسم الحاسبات والتحكم الآلي، وضم الفريق الثانى الطلاب بيشوي مجدي كلية العلوم، أحمد راشد كلية الحاسبات والمعلومات، وإسلام طارق كلية العلوم.

يذكر، أن التصفيات المحلية للمسابقة عقدت بمقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا يومى 15 و 19 من الشهر الجارى، واستطاع فريق طلاب كلية الهندسة الفوز بالميدالية البرونزية فى المسابقة التي ينظمها المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبرمجيات لطلاب الجامعات.

وهنّأ رئيس الجامعة الدكتور عماد عتمان الفريقين المتأهلين للنهائيات على إنجازهما المتميز، وسعيهم للمشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية بما يدعم مسيرتهم العلمية وصقل مهاراتهم العملية، مشيداً كذلك بجهود طلاب الفريق الثالث والذي لم يحالفه الحظ للتأهل لأن لكل جامعة إمكانية التصعيد بفريقين كحد أقصى، والذى ضم فوزي أشرف كلية الهندسة، شادي جمال كلية الهندسة، وأحمد الشرقاوي كلية الهندسة.

وأوضح الدكتورة أمانى سرحان رئيس قسم الحاسبات والتحكم الآلي بكلية الهندسة جامعة طنطا، أن المسابقة المحلية ACPC تهدف إلى تأهيل الشباب واكتساب مهارات البرمجة التنافسية لحل المشاكل الهندسية والرياضة من خلال طريقة التفكير المنظمة والتى تعتبر من اهم المهارات المطلوبة والتى تتيح الفرصة للطلاب للعمل بأكبر الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وميكروسوفت وغيرها .

ومن جانبه، أشار محمد الكومي، المعيد بقسم الحاسبات والتحكم الآلي بكلية الهندسة جامعة طنطا، إلى أن عدد الفرق المشاركة من جامعة طنطا العام الحالى 2020 بلغ 11 فريق بحد اقصى 3 طلاب للفريق الواحد، وبلغ إجمالى الطلاب المشاركين 32 طالبًا بواقع 28 طالب بكلية الهندسة وطالبين بكلية الحاسبات والمعلومات، وطالبين بكلية العلوم .