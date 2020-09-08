"الشباب" تنظم محاضرات أونلاين مجانية في البرمجة وريادة الأعمال

تدعو وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للمشروعات)، الشباب إلى المشاركة في تدريبات "أونلاين" في مجالي البرمجة وريادة الأعمال، والتي تنظمها "وحدة طوّر وغيّر" بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت، وتستمر على مدار شهر سبتمبر الحالي.

وتتضمن التدريبات المنحة المجانية للفتيات "هي مبرمجة" في مجال تصميم المواقع ولغات البرمجة، والتي تستمر حتى منتصف سبتمبر 2020، ويحاضر خلالها مجموعة من المدربين المعتمدين من شركة مايكروسوفت من خلال برنامج "Microsoft team"، وتسلم شهادة حضور إلكترونية معتمدة بعد اجتياز الاختبارات بنجاح، وللراغبات في المشاركة يمكن التسجيل في المبادرة من هنــــــــــــا.

كما تنفذ الوزارة محاضرات أسبوعية مجانية في المجال التكنولوجي عن طريق webinar، بالتنسيق مع مايكروسوفت مصر، في مجالات ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لسوق العمل، وكذا محاضرات عن منصة "طوّر وغيّر" ودورها في التعلم عن بعد، والمشاركة للراغبين من خلال موقع "طوّر وغيّر" من هنـــــــــــــا، حيث يتم تنفيذ المحاضرات أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع على مدار شهر سبتمبر، من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 مساءً.

وتقدم وزارة الشباب والرياضة عددا من التدريبات في مجالات مختلفة إلكترونيا من خلال مشروع "طور وغير"، لتأهيل الشباب لسوق العمل، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر.

وتكون التدريبات مجانية، ومقدمة برعاية وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت من خلال مشروع طور وغير، ويتم الحصول على شهادة معتمدة من مايكروسوفت بعد انتهاء التدريبات، ويحصل عليها كل من أتمّ من 8 لـ10 تدريبات على الأقل، عن طريق ملء form في آخر كل تدريب، ثم إرسال الشهادة الإلكترونية على البريد الإلكتروني.

ويمكن الحصول على التدريبات على المنصة الإلكترونية لمشروع "طور وغير" من هنـــــا، وتسجيل عملية الدخول إما ببريد إلكتروني على موقع مايكروسوفت، أو من خلال صفحتك الشخصية على فيس بوك.