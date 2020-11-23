الصحفيين والتجاريين والمهندسين.. 3 نقابات تعلن عن دورات تدريبية للأعضاء

تشهد الفترة المقبلة نشاط عدد من النقابات المهنية فيما يتعلق بتنظيم دورات تدريبية لأعضائها وهو ما يحدث في الصحفيين بالتنسيق مع نقابة التجاريين، بالإضافة إلى نقابة المهندسين.

وأعلنت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين عن أنها تقوم بالتعاون مع نقابة التجاريين بالقاهرة بتنظيم دورات تدريبية لأبناء الزملاء الصحفيين لخريجي كليات التجارة وما يعادلها في فروع التسوق والمحاسبة والمراجعة والعمل المصرفي والموارد البشرية لتأهيلهم لسوق العمل، وأوضحت اللجنة أن الأوراق المطلوبة صورة المؤهل الجامعي وصورة كارنيه الطالب وصورة كارنيه عضو النقابة.

كما أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن منحة مجانية تدريبية لشهري ديسمبر ويناير المقبلين، وذلك لشباب الدلتا في 6 تخصصات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهي منحة مماثلة لما أعلنته النقابة أيضا لشباب المهندسين بالصعيد.

وقالت النقابة في بيان عنها، إن المنحة تأتي في إطار التعاون بين نقابة المهندسين ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن "مبادرة شباب مصر الرقمية" للمهندسين خريجي سنوات من 2012 حتى 2020، بمناسبة افتتاح مقر المعهد القومي للإتصالات بمركز إبداع مصر الرقمية، بفروع الدقهلية والمنوفية وذلك في 6 مجالات.

وأوضحت النقابة، أن مميزات المنح تشمل مكافأة تحفيزية شهرية، وتطبيقًا عمليًا 100% على أجهزة المعامل بالمعهد، وشهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، وشهادات أكاديمية من الشركات العالمية للوحدات المؤهلة للشهادات الدولية.

وطالبت النقابة بالمبادرة بالحجز في منحة ديسمبر نظرًا لمحدودية العدد، على أن يتم التسجيل عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSf85JNBNAS.https://adminlive.elwatannews.com/viewform...

وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت في وقت سابق عن عقد دورات تدريبية لأعضائها في 4 شعب وهي المدني والعمارة والكهرباء والميكانيكا، بالإضافة إلى دورات مشتركة أخرى.

وأوضحت النقابة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الاشتراطات العامة لهذه الدورات تتضمن أن عقد أي دورة تتم فور حجز وتأكيد سداد رسوم 15 متدربًا، على أن تكون الدورة التدريبية يومان في الأسبوع، ودراسة مسائية من الخامسة حتى التاسعة مساء.

وتضمنت الاشتراطات أيضًا أن تعقد الدورات التدريبية في النقابة العامة والنقابات الفرعية إذا اكتمل العدد المطلوب، كما يمكن عقد بعض الدورات "أون لاين" طبقًا لرغبة الحاجزين وإمكانية وسيلة التدريب، وأوضحت أن البرنامج مدته 8 أسابيع على حد أقصى.

ونوهت النقابة إلى أن الدورات التدريبية الخاصة بالمهندسين العاملين في مجال الاتصالات ونظم المعلومات سيتم التعاقد قريبًا عليها مع الأكاديميات المتخصصة ولها خطة منفصلة.