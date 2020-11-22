نقيب المهندسين: أسعى لإقرار مجال استشاري جديد في إدارة المشروعات

بدأت شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، محاضراتها المجانية التي تنظمها لتأهيل مهندسي الشعبة للحصول على درجة استشاري في مجال ضبط جودة التنفيذ، بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وهي المحاضرات التي تنظمها الشعبة يومي السبت والأحد على مدى أسبوعين، وتنتهي يوم الأحد 30 نوفمبر الجاري.

وألقي المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، كلمة في انطلاق المحاضرات أمس، أكد فيها أن تعديل مسمى "استشاري الإشراف على التنفيذ" إلى "استشاري ضبط جودة التنفيذ" جاء كحل وسط بعد مداولات بين اللجنة الاستشارية العليا والمجلس الأعلى للنقابة، وتم الاتفاق على أن يصبح المجال الاستشاري البديل هو ضبط جودة التنفيذ، الذي لن يكون قاصرا فقط على مهندسي الشعبة المدنية ولكن سيكون متاحا أمام مهندسي جميع الشعب الهندسية.

وبحسب بيان للنقابة اليوم، أوضح "ضاحي"، أنه سيسعي خلال الفترة القادمة لضم المجال الاستشاري جديد إلى استشاري إدارة المشروعات ليكون أوسع وأشمل من الإشراف على جودة التنفيذ، للاستفادة من الخبرات التي يمتلكها عدد كبير من المهندسين التنفيذيين في المواقع الهندسية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة، تراكمت على مدار سنوات، بدء من عملهم كمهندسين في موقع، ثم ترقيتهم في الوظائف التنفيذية حتى الوصول لمديري مواقع، ثم مديري إدارة مشروعات".

وأشاد نقيب المهندسين، بما تشهده مصر حاليا من طفرة في مجالات التشييد والبناء، والطاقة والري، وغيرها، من المشروعات القومية، قائلا: "كل هذه المشروعات العظيمة التي شهدتها مصر في السنوات الست الأخيرة بدأت بقرار استراتيجي من القيادة السياسية، وتولى تخطيطها وتنفيذها والإشراف عليها المهندسون، الذين يتولون بناء مصر الحديثة".

وبدوره، وجه المهندس الاستشاري أحمد رمزي، الشكر لنقيب المهندسين مؤكدا أنه الداعم الرئيسي لكل الأنشطة التي تشهدها الشعبة، لافتا إلى أنه بدعم النقيب وهيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى، تم التوصل إلى أن يكون البديل هو درجة "استشاري على جودة التنفيذ".

وأضاف أن كل من تقدموا بطلبات للحصول على درجة استشاري في الإشراف على التنفيذ لن يكونوا في حاجة لتقديم طلبات جديدة، وسيتم تحويل طلباتهم للجنة المسئولة عن اختبارات منح درجة "استشاري على جودة التنفيذ".

وتابع رمزي أنه يجب على المتقدم للحصول على لقب مهندس استشاري مدني في مجال ضبط جودة التنفيذ أن يقدم عدد من التقارير الخاصة بـ3 مشروعات تولى الإشراف عليها منها تقرير يوضح عرض موجز لنظام التعاقد مع المقاول بما في ذلك الشروط والالتزامات التعاقدية التي تضمنها العقد وتقرير تسليم الموقع للمقاول موضح به كافة الأنشطة التي تمت حتى إصدار قرار استلام الموقع.