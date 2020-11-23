15 إجراء لتجديد رخصة إعلان

تعمل بوابة خدمات المحليات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط على تقديم الخدمة الكترونيا للمواطنين فى 12 محافظة ومنها طلب تجديد رخصة إعلان، وللحصول على الخدمة يستلزم تقديم المستندات التالية وهى كالتالى..

1 - ملء النموذج وتقديم الطلب

2 - استلام الطلب

3 - فحص أولي للطلب

4 - فحص الملف

5 - تحديد الرسوم

6 - تحصيل الرسوم

7 - إثبات التجديد على الرخصة

8 - اعتماد الترخيص

9 - إخطار العميل بانتهاء الخدمة

10 - تسليم العميل الترخيص

11- صورة بطاقة الرقم القومي

12 - صورة الترخيص السابق

13 - صورة التوكيل رسمى فى حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل

14 - صورة إعلام وراثة والأصل للاطلاع

15 - أصل التفويض فى حالة هيئة أو شركة مختوم.

وتهدف بوابة الخدمات الإلكترونية إلى متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التى تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، والاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الإيقافات، علاوة على سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني، وتقديم خدمات من البوابة واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

وأما الخدمات المتاحة من خلال البوابة فهى تشمل طلب بيان صلاحية موقع وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء وطلب بدل فاقد رخصة بناء / صورة طبق الأصل من الرخصة وطلب سريان مفعول رخصة بناء، وطلب معاينة، وتوصيل مرافق مؤقتة (كهرباء - مياه) و طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئى / الكلي، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم وإخطار ببدء النشاط، و طلب مهلة فتح محل، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة محل، وطلب بدل فاقد رخصة محل / صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب بدل تالف رخصة محل، وإلغاء رخصة محل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وتجديد رخصة إشغال، واسترداد إشغالات وطلب تصالح عن محضر.