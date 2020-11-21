"التنمية المحلية" تواجه الطقس السيئ برفع درجة الاستعداد القصوى

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات التي تعرضت خلال اليومين الماضيين لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، لاسيما ما يتعلق برفع تراكمات مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع، خاصة في محافظات الإسكندرية والجيزة والقاهرة والبحيرة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي برفع تجمعات مياه الأمطار في بعض المناطق، وكذا استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية في باقي المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مستمراً بين معدات الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها بعض المحافظات.

ووجه " شعراوي " المحافظين باستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري ومحيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والتلاميذ والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.

وطالب وزير التنمية المحلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة علي مدار اليوم، خاصة في المحافظات التي من المتوقع وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية والمتوقع أن تشهد سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية.

وناشد الوزير المواطنين في المحافظات التي تتعرض لموجة الطقس السيئ خلال اليومين المقبلين بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم اليومية، والمتابعة المستمرة لتعليمات الأجهزة التنفيذية والمحلية فيما يخص الأحوال الجوية بمحافظاتهم .